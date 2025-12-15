Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

Извор:
Покушај да се љубав разумије, дефинише или да се "пронађе прави/а" често дјелује као компликована игра у којој се стално вртимо у круг.
Многи желе нешто да промјене, обећају себи да ће овог пута да буде другачије, али се исти обрасци поново враћају.
Није ријеч о томе да не желимо љубав или да за њу нисмо спремни, већ о навикама које смо несвесно развили како бисмо се заштитили, тврди психолог Марк Траверс.
Те навике нас могу држати на сигурном, али истовремено нас и спутавају.
Дакле, према ријечима психолога, ово су 2 навике које потенцијално саботирају љубавни живот, али и љубавне везе.
За љубав је потребно вријеме да се развије, али у данашњој култури упознавања све се одвија брзо и без чекања.
"Навикли смо на брзе поруке и осјећај да све мора да буде одмах и сада. Стрпљење се често губи, а тај недостатак лако се преноси и у односе", наводи Траверс.
Када се појави искра, често постоји потреба да се одмах дефинише једно - да ли то нечему води.
"У тој журби лако је да се замијени интензитет с блискошћу, односно снажне емоције и сталну комуникацију с правом повезаношћу. Међутим, оно што се тада често осјећа више је узбуђење због новог, а не стварна блискост", додаје психолог.
Многи вјерују да морају да буду потпуно исцијељени или емоционално "цијели" прије него што се упусте у однос или га продубе. Та идеја звучи разумно и одговорно, али често је заправо начин да останемо заштићени и не ризикујемо.
"Лични раст и повезаност не морају да се дешавају у различитим временским интервалима. Љубавни однос може да буде простор у којем се двије особе развијају заједно, пружајући једно другом сигурност и подстицај за раст. Ипак, важно је да запамтите да однос не може да замијени лични рад на себи, већ га може само подржати и појачати", објашњава Траверс.
Љубав није нешто што се савлада преко ноћи нити постоји једно тачно рјешење. Пут према дубљој блискости започиње свјесним одлукама и препознавањем свог образаца. Ти обрасци нису трајне истине о нама, већ навике настале из прошлих искустава.
"Када их почнемо примјећивати, њихов утицај поступно слаби. Промјена долази полако, уз стрпљење према себи. Иако ум често жели да се врати старим обрасцима понашања, јер су 'сигурнији', сваки пут када свјесно изаберемо другачију реакцију, отварамо простор за здравију и дубљу љубав", закључује психолог, преноси Супержена.
