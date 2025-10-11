Станивуковић прави заокрет: Подршка Блануши?

Аутор:Маријана Ивељић
Говорио је да нису СНСД и варалице које данас кажу једно, а сутра друго. Пријевремени избори у Републици Српској за њега нису били опција.
Драшко Станивуковић, упркос свему, мијења плочу из дана у дан. Преговарао би с опозицијом, а по свему судећи сада и подржао кандидата СДС-а Бранка Бланушу.
"План А је да се не иде на изборе, а план Б је да се окупимо око грађанина који је из академске заједнице и професор, струка и наука", изјавио је лидер ПДП-а Драшко Станивуковић.
Да ће, ипак, упркос ранијем ставу да ПДП бојкотује предстојеће предсједничке изборе Станивуковић, на крају, подржати Бланушу могло се наслутити већ прије неколико дана, када је лидер ПДП најавио да би Бранко Блануша како је рекао могао да буде “тачка јединства наших снага, ПДП, СДС и других политичких субјеката". Међутим, неки опозиционари неће за исти сто.
"Циљ је да он сада подржи Бланушу и ради све да Блануша изгуби и да га изминира колико буде могао и да каже ево сад је СДС имао прилику, није побиједио Блануша, е сад је вријеме да ја и мој покрет за власт будемо кандидати на наредним изборима. Ми на те подле игре не пристајемо, раскринкаћемо га и нећемо ни на који начин упадати у његове замке", истиче предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Из владајуће партије поручују да је за принципијелност било мјеста онда када су их позивали на бојкот избора и Владу националног јединства, а не сада. Очигледно, каже Срђан Амиџић због Сарајева на то нису пристали.
"Када је у питању ПДП и предсједник ПДП-а не може да држи моралне лекције о томе шта је принципијелност па у једном моменту се понашате на један начин, у другом моменту на други начин. Ми овдје имамо два кандидата. Једног који излази у име људи који живе у Републици Српској који нису жељели изборе и имамо другог кандидата који излази у име ЦИК-а и у име Суда БиХ и то је кандидат око којег се окупља опозиција и између осталог и Драшко Станивуковић", јасан је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Шта ли се у међувремену промијенило – за сада није познато, мада се увелико спекулише да Станивуковић очекује подршку за подршку. Јер, одавно су познате његове амбиције за изборе 2026. Па је тако синоћ експресно на сједници, Предсједништво ПДП-а подржало Одлуку о учешћу ПДП-а у организовању политичког покрета и формирању изборне коалиције за изборе наредне године.
