Савремени правац: Почела реконструкција пута Клашнице - Бањалука

Аутор:Теодора Беговић
11.10.2025
19:15
Коментари:0
Дионица која спаја Бања Луку и Лактaше, а која већ деценијама трпи посљедице оптерећеног саобраћаја и застарјеле инфраструктуре, коначно ће добити нови, модернији изглед. Реконструкција овог магистралног правца подразумијева обнову коловоза, изградњу надвожњака и модернизацију свих саобраћајних елемената, уз посебну пажњу на квалитет изградње радова и дугорочну трајност.
"Кренула је реконструкција једне веома важне саобраћајнице, можда и најзахтјевније саобраћајнице у Републици Српској. Став Владе Републике Српске је, а по налогу предсједника Милорада Додика, и нашег ресорног министарства је да заједно са ЈП „Путеви Републике Српске“, пројектима, извођачима и надзором подржимо летвицу квалитета изградње и нових траса и путева у нашој Републици Српској, а тако и реконструкцијама", истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Тенис
Најтежи му нанио Србин: Најгори порази Новака Ђоковића
Ова дионица није само пут између два града, она је веза између аеродрома и регионалних центара. Након више од 50 година, Република Српска улаже у комплетну обнову трасе која ће омогућити брже, безбједније и савременије кретање.
"Ово је прва опширна реконструција након изградње ове брзе цесте седамдесетих година прошлог вијека, гдје је само било неких додатних поправака, а није било квалитетне санације. Тако да је ово веома важан догађај за нас овдје у Бањалуци и Лакташима, али и у читавој Републици Српској. Желимо да имамо један савремен путни правац који ће омогућити брзу фреквенцију улазака и излазака у град", изјавио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Бања Лука и Лакташи дуго су чекали да ова саобраћајница буде обновљена. Њен значај не мјери се само километрима, већ и у економском потенцијалу који отвара, од развоја привреде до боље повезаности локалних заједница и пословних зона.
"Заиста је велики значај реконструкције овог пута од Клашница до Бањалуке за нашу привреду, за наше становништво. Чули сте и за надвожњак да ће бити реконструисан, о том надвожњаку се говори уназад већ двије/три године, тако да смо стварно презадовољни. Захваљујемо се, наравно, и предсједнику и Влади Република Српска која је препознала значај реконструкције овог пута и сигуран сам да ће ово отворити многобројне развојне правце за Бањалуку, Лакташе и цијелу Републику Српску", казао је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
Занимљивости
Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"
Посебан изазов представља надвожњак код Клашница, чија реконструкција захтијева потпуну обуставу саобраћаја на појединим дионицама. Ријеч је о технички сложеном захвату, јер постојећи носачи не испуњавају потребне стандарде висине, па ће конструкција бити у потпуности замијењена новом.
"Одвијаће се и радови на реконструкцији новог надвожњака. Имали смо проблем зато што на тој дионици сам саобраћајни профил није задовољен, десетак центиметара је он нижи од потребног профила, тако да се морају уклонити постојећи носачи и то ће бити за два/три дана, тј. кренуће рушење и биће направљена на том дијелу потпуна обустава саобраћаја након чега ће се надоградити опорци и крајњи и средишњи, након чега ће се поставити носачи и након те реконструкције доћи ће до пуштања саобраћаја", истиче директор ЈП "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Када радови буду завршени, Бања Лука и Лакташи добиће савремену саобраћајницу по европским стандардима, али и симбол нове етапе у развоју инфраструктуре Републике Српске. Реконструкција овог магистралног пута постаје темељ бржег развоја, повезаности и модернизације.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
8 ч1