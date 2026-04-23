Послије кише у кратке рукаве, какво нас вријеме очекује?

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ /данас ће бити претежно сунчано и мало топлије, али вјетровито, уз пролазну умјерену облачност која ће се премјештати од сјевера ка југу.
Увече претежно ведро и хладније, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха биће од 14 до 20, у вишим предјелима од девет степени Целзијусових.
Дуваће умјерен до јак вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини јака бура.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутро је у централним и источним крајевима је облачно, а по котлинама и уз ријечне токове има ниске облачности или магле.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац, Хан Пијесак, Кнежево и Дринић нула, Мркоњић Град, Сребреница, Шипово и Рибник један, Приједор, Нови Град, Калиновик и Зеница два, Добој и Сарајево три, Гацко, Рудо, Тузла и Бихаћ четири, Бањалука, Зворник, Фоча и Вишеград пет, Србац шест, Билећа седам, Бијељина осам, Требиње девет и Мостар 13 степени Целзијусових, преноси Срна.
