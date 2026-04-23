"Кан није као Ђина" Мелина Галић открила детаље односа са сином који се није појавио на свадби

Мелина Галић некада Џиновић, позната модна дизајнерка, открива како се носи са одрастањем дјеце и њиховим интересовањима, истичући срећу у њиховим изборима.
Мелина Арнолд, раније Галић и јавности позната као Мелина Џиновић,изговорила судбоносно „да“ милионеру Џефрију Полу Арнолду ни мање ни више него у Монаку, гдје се окупио велики број одабраних званица, док је њен сада већ бивши супруг „слободу“ прослављао у Београду у кругу љепотица.
Модна дизајнерка се прије две године се развела од пјевача Хариса Џиновића, са којим је више од двије деценије била у љубави, из које су се родила деца Кан и Ђина.
Мелина је једном приликом причала о дјеци, те изнела читав низ детаља о њима.
– Драго ми је што Кан није екстравагантан као Ђина. Често чујем како људи то говоре, али немам проблема са дјецом. Немам сада овде дрво у које да куцнем, али пресрећна сам у какве људе расту. Истина је да су у узрасту када им је све друго драже, имају свој круг пријатеља, своја интересовања, стога се ја трудим да не савјетујем. Повремено нешто добацим, чисто да то имају у виду. Није ово вријеме какво је некад било. Учим се да заћутим и будем стрпљива, јер вјерујем да се дјеца родитељима врате у 20-им. Не могу да кажем да имамо свађе и неслагања, заиста су обоје врло добри, стога их и Хари пушта да остану у граду до када желе – наводила је она.
– Јако сам срећна што ниједно од њих двоје није пожелело да се бавим модом или музиком. Драго ми је што траже свој пут. Кан је у спорту, Ђина пак размишља о факултету, а почела је да ради и неке кампање, са чим се нисам у почетку сложила, али када сам видела колику јој то срећу причињава, колико је вриједна, нисам могла ништа друго до да је подржим – додала је Мелина била за домаће медије.
Мелина Галић из брака са музичком звездом Харисом Џиновићем има двоје дјеце, ћерку Ђину и сина Кана.
Док ће ћерка Ђина бити уз мајку и присуствовати њеном великом дану, син Кан се неће појавити на свадбеној церемонији. Према информацијама до којих смо дошли, Кан је након развода родитеља остао знатно ближи оцу, због чега су се односи са мајком временом додатно удаљили, па није ни позван.
Извори наводе да је управо та емотивна дистанца и нарушена породична динамика разлог његовог одсуства са церемоније, која ће се одржати у ужем кругу званица у Монте Карлу. Са друге стране, Ђина је све вријеме уз мајку, па ће тако са њом и осталим гостима провести овај тродневни догађај.
Курир је раније писао о томе да иако је напустила Србију, Мелина и даље одржава близак однос са својом ћерком Ђином, која је редовно посјећује. Још раније се Ђина упознала и са вјереником своје мајке, што је модна креаторка дуго жељела, а то сада говори у прилог томе што је ћерка подржава док изговара судбоносно "да".
