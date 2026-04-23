Мелинин нови муж уложио 200.000 евра у њен бизнис, хоће да је споји са свјетским звијездама: Ево ко је радио са њом

23.04.2026 07:46

Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић
Фото: Youtube/Republika Zabava

Модна креаторка Мелина Џиновић удала се прошле суботе за богатог Енглеза Џефрија Пола Арнолда Дејма (70) у Монаку.

Иначе, како су писали домаћи медији, богати бизнисмен је огромну своту новца уложио у Мелинин бизнис са продајом хаљина у Монте Карлу, па је тако наводно дао скоро 200.000 евра како би она покушала да привуче и свjетску клијентелу која долази на Азурну обалу.

Како је причао извор, Мелинин нови супруг је изузетно галнтан:

- Тај човjек је врло галантан и не жали кад је Мелина у питању. Гдjе она оком, ту он скоком, што би се рекло. Врло је утицајан овде, има доста успешних пријатеља на разним позицијама и разне контакте, па је преко својих веза и средио да овде она отвори бутик у једној концепт радњи. За то је дао најмање 200.000 евра, ако се узму у обзир локација, закуп мјеста у том локалу, промоције, фоткање модела, транспорт хаљина које се шију у Србији и тако даље - причао је извор.

Свјетске звијезде већ носиле Мелинине креације

Познато је да су Мелинине креације и раније носиле свјетске звијезде попут Џенифер Лопез, Шерон Стоун, Софије Вергаре, Памеле Андерсон, Мараје Кери и Парис Хилтон.

Холивудска глумица Шерон Стоун погледала је својевремено Мелинину ревију са Недјеље моде у Мајамију, те је пожелела да се ти модели нађу у њеном орману.

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

- Позвала ме је у сриједу, у понедјељак смо се среле у њеној кући у Лос Анђелесу. Била сам одушевљена њеним позивом, помало и нервозна, а сусрет са њом је био изузетно пријатан. Шерон Стоун је јако културна, те највеће звијезде остављају и најбоље утиске. Пријатна је, саосјећајна и драматично се***пилна"- открила је раније Мелина за "Блиц жену

Мелина се недавно удала за британског милионера Џефрија Пола Арнолда, а њихов судбински сусрет одиграо се у таксију.

Наводно добро обавјештени извор подјелио је детаље о томе како је Мелина о овом догађају причала блиским пријатељицама:

- То је филмска прича. Мелина је поручила такси да се вози до аеродрома. Не знам куда је летјела, али таксиста је љубазно упитао да ли може да повезе још једног господина. Мало јесте то чудно јер таксиста када узме путника ријетко када вози и другу муштерију. Можда је то била посебна ситуација или судбина. Нешто јесте, али ово је лично Мелина причала својим пријатељицама - причао је извор за домаће медије.

Мелина Џиновић

удала се Мелина Џиновић

Харис Џиновић

Ђина Џиновић

Џефри Пол Арнолд Деј

