Данас обиљежавамо великог свеца! Изговорите ову молитву за изљечење од болести

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и њени вjерници данас обиљежавају дан посвећен Свештеномученику Антипу епископу Пергамском.
Спомиње се у књизи Откровења као "Антипа вјерни свједок мој (2, 13), који би убијен код вас, гдје живи сотона", т.ј. у граду Пергаму.
Житељи овога града живљаху у мраку идолопоклонства и у крајњој нечистоти; беху робови страсти, опадачи, насилници, крвосмешници, рјечју слуге сатанске. И ту посред њих живљаше Антипа "као свјетлост посред таме, као ружа посред трња, као злато посред блата". Добрим и праведним сматраше се онај, ко би некога хришћанина ухватио и убио. Сва вјера незнабожачка састојала се у гатању, у тумачењу снова, у служењу демонима и у крајњем разврату.
Устрашени од Антипе као од огња демони се јаве жречевима у сну и исповеде, како се они боје Антипе, и како морају због њега да бјеже из тога града. Жречеви дигну гомилу народа против Антипе, и почну овога истјазавати и нагонити да се одрекне Христа и поклони идолима.
"Кад се ваши такозвани богови, господари васионе, плаше мене, смртног човјека, и морају да беже из овога града, зар не познајете по томе да је сва ваша вјера заблуда".
И још им говораше светитељ о вери Христовој, као јединој истинитој и спасоносној. Но они се разјарише као зверови и довукоше старца Антипу пред храм Артемидин, пред којим је стајао изливен во од бронзе. Усијаше вола огњем, и бацише унутра слугу Божјега. Св. Антипа, унутра у огњеном волу, слављаше Бога с благодарношћу, као негда Јона у киту или три отрока у пећи огњеној. И мољаше се Антипа за паству своју и за сав свијет све док му се душа не растави од трошнога тијела и не узлети међу ангеле у Царство Христово.
Сконча у мукама и увенча се славом неувелом 92. год.
Слави се 11. априла по црквеном, или 24. априла по грегоријанском календару.
Вјерује се да свештеномученик Антип помаже свима којии се лече од свих болести, нарочито зубобоље.
О, преславни свештеномучениче Антипо и свим хришћанима у болести брзи помоћниче! Вјерујем свом душом и сваком помишљу да ти је Господ подарио да болесне исцјељујеш, немоћнима здравље дарујеш и одузете крепиш. Стога ти, као благодатном исцелитељу болних, притичем и ја немоћни, и твоју поштовања достојну икону побожно целивам молећи се: испроси својим заступништвом код Цара небеског за мене болног исцјељење од зубне болести која ме мучи, па иако сам недостојан тебе, најмилостивијег оца и неуморног заступника мога, ти подражавај човјекољубље Божије кроз моје обраћање од рђавих дијела ка добром живљењу; учини ме достојним заштите твоје, обилно ти дарованом благодаћу исцјели ране и озледе душе и тијела мога, подари ми здравље и спасење и у свему добро напредовање, да бих се тако, тихо и безмолвно поживевши у свакој побожности и чистоти, удостојио да са свим Светима прослављам свесвето име Оца и Сина и Светога духа. Амин.
(курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 мј3
Хроника
1 год0
Сцена
1 год0
Србија
2 год0
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
Тренутно на програму