Додик: Празнични дани да донесу мир, здравље и радост

07.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је српском народу Божић уз жеље да ови празнични дани донесу мир, здравље и духовну радост, те истакао да је Република Српска оквир у којем се може гарантовати стабилност.
Као симбол новог почетка и нове наде, Додик је истакао да нас Божић окупља и позива на заједништво, да се и у лијепим и у тешким тренуцима пронађе снага за радост и утјеха једних према другима.
"Драга браћо и сестре, драги Срби православци, Божић је празник рођења, љубави, праштања и зато је важно да се окупимо око наше породице, око нама драгих људи, да им посветимо ове дане и да са њима искажемо прије свега приврженост за стабилан и породични и људски живот", навео је Додик.
Додик је нагласио да је Божић дан када се окупљамо и када желимо изнова да наши животи буду добри, исказани кроз љубав, кроз праштање, кроз све оно што човјека чини човјеком.
"Зато је Божић незаобилазан у нашем животу, историји. Наша света православна црква нас учи да приврженост Божићу свакако даје вјеру у нови живот", нагласио је Додик у видео-поруци објављеној на мрежи "Икс".
Указао је да је оно што је било потребно у најтежим временима српске историје, када су људе из Српске православне цркве прогањали, када је било веома опасно вјеровати оно што ми данас вјерујемо.
"Окупљање око наше Српске православне цркве значи окупљање око наше вјере, значи окупљање око нашег народа. Зато је незаобилазан у нашим животима управо Божић, наша Српска православна црква и наша вјера", истакао је Додик.
Увјерен у то, истакао је да српски народ у Републици Српској и свагдје гдје се Срби налазе шири своју љубав и вјеру и према другима и према самом себи у нади да ће свијетом завладати мир, да ће завладати спокојство, да ће наше породице бити стабилне и да ће у извјесним околностима моћи да живе.
"Република Српска је свакако оквир у којем можемо да гарантујемо да наши животи могу бити стабилни. Зато нек вам је сретан Божић. Мир Божији и Христос се роди", закључио је Додик.
