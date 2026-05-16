Какво изненађење: Дјевојка из Козарске Дубице вјерена на матури

АТВ
16.05.2026 19:18

Фото: Facebook/Ibrahim Dizdarević

Матурско вече у Козарској Дубици уљепшала је и несвакидашња сцена једног матуранта да баш у овом тренутку вјери своју дјевојку.

Матуранти су славили завршетак једног животног поглавља, а Милица Шукунда изненађена је новим - запрошена је пред пријатељима и гостима.

Матурско вече у Козарској Дубици обиљежила је несвакидашња и емотивна сцена која је одушевила присутне.

У атмосфери испуњеној емоцијама, музиком и слављем, Милица је добила заручнички прстен, након чега су услиједили аплаузи и одушевљење присутних.

Овај тренутак брзо је привукао пажњу на друштвеним мрежама, гд‌је су бројни корисници дијелили снимке и фотографије несвакидашње просидбе током матурске вечери.

За Милицу ће матура, осим успомена на школске дане, професоре и пријатеље, остати упамћена и као почетак једног новог животног поглавља.

