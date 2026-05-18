Испробајте рецепт за пужиће са сиром и преливом: Домаће пециво мекано "као душа"

18.05.2026 07:08

Фото: YouTube/printscreen

Мекани и прозрачни пужићи са сиром савршен су избор за доручак, али и када пожелите домаће пециво. Сочни изнутра, са богатим надјевом од сира и преливом који их чини посебно меканим, освајају већ на први залогај.

Овај рецепт смо пронашли на ЈуТјуб каналу "Домаћи рецепти", гдје се посебно издвајају рецепти за пецива.

Састојци за тијесто:

- 30 грама свјежег или осам грама сухог квасца

- једна кашика шећера

- једна кашика брашна

- 200 милилитара млијека

- 250 милилитара воде

- једно јаје

- 50 + 20 милилитара уља

- 800 грама брашна + још мало по потреби

Надјев:

- 500 грама свјежег сира

- пола кашичице соли

- два цијела јајета

- 125 грама маслаца

Прелив:

- два цијела јајета

- 200 милилитара јогурта

- мало соли

Припрема:

У мањој посуди сједините квасац, шећер, мало брашна и топло млијеко. Лагано промијешајте и оставите неколико минута да се квасац активира и запјени.

У већу посуду сипајте брашно, додајте млијеко, воду, јаје, 50 милилитара уља и припремљени квасац. Замијесите мекано тијесто које ће се у почетку лијепити за руке, а затим додајте још 20 милилитара уља и наставите мијесити док тијесто не постане глатко.

Посуду прекријте и оставите тијесто да нарасте, док се не удвостручи. Надошло тијесто кратко премијесите па га на побрашњеној површини развуците у правоугаоник средње дебљине.

За надјев сједините сир, сол и јаја па равномјерно распоредите преко тијеста. Одозго нарибајте хладан маслац, а затим пажљиво увијте тијесто у ролат. Ролат нарежите на једнаке колутове и редајте их у подмазан плех, тако да стоје на широј страни, пише Кликс

Посебно умутите јаја, јогурт и мало соли па прелив распоредите преко пужића тако да готово буду прекривени смјесом. Пеците у претходно загријаној рерни на 200 степени неких 30 до 35 минута, док лијепо не порумене и док се прелив не упије.

Након печења, пужићи остају мекани, мирисни и веома сочни, идеални за послуживање док су још топли.

