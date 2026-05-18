Научници: Људско тијело брзо стари у два животна периода

Иако старење доживљавамо као спор и постепен процес, научна истраживања показују да то није увијек случај. Заправо, студија из 2024. године о молекуларним промјенама повезаним са старењем открила је да људи пролазе кроз два периода брзог убрзања старења: један у просечној старости од 44 године, а други око 60. године, извјештава ScienceAlert .
Генетичар Мајкл Снајдер са Универзитета Станфорд објаснио је у августу 2024. године, када је студија објављена, да се у тијелу дешавају драматичне промјене. „Не мијењамо се само постепено током времена, већ доживљавамо и неке заиста драматичне промјене. Испоставља се да су средина четрдесетих, као и почетак шездесетих, периоди драматичних промјена. То важи без обзира на то какве молекуле посматрамо“, рекао је Снајдер.
Старење је сложен процес повезан са повећаним ризиком од разних болести. Снајдер и његове колеге истражују биологију старења како би стекли дубље разумијевање промјена које се дешавају, са циљем бољег ублажавања и лијечења таквих стања.
Научници су пратили групу од 108 одраслих који су редовно донирали биолошке узорке током неколико година. Истраживачи су примјетили да се код неких болести, попут Алцхајмерове болести и кардиоваскуларних болести, ризик не повећава постепено током времена, већ нагло расте након одређеног узраста. Стога су одлучили да детаљније проуче биомаркере старења како би идентификовали повезане промјене.
Користећи узорке, тим је пратио различите биомолекуле, укључујући РНК, протеине, липиде и микробиом из цријева, коже, носа и усне дупље, укупно 135.239 биолошких карактеристика. Сваки учесник је поднио у просјеку 47 узорака током 626 дана, прикупљајући више од 246 милијарди тачака података, које су истраживачи затим анализирали у потрази за обрасцима промјена.
Неколико ранијих студија је такође идентификовало нелинеарне промјене у молекулима повезаним са старењем код пацова и људи, док су студије на воћним мушицама, мишевима и зебрицама указале на постепени процес старења код ових врста.
Снајдер и његов тим су примјетили изразиту промјену у обиљу многих молекула у људском тијелу током двије различите фазе. Око 81 проценат свих проучаваних молекула показало је промјене током једне или обе ове фазе. Промјене су достигле врхунац средином 40-их, а затим поново почетком 60-их, са мало другачијим профилима.
Врхунац средином 40-их година показао је промјене у молекулима повезаним са метаболизмом липида, кофеина и алкохола, као и кардиоваскуларним болестима и дисфункцијом коже и мишића. Врхунац почетком 60-их година био је повезан са метаболизмом угљених хидрата и кофеина, кардиоваскуларним болестима, кожом и мишићима, имунолошком регулацијом и функцијом бубрега.
Први врхунац, средином 40-их, је време када жене обично улазе у менопаузу или перименопаузу, али истраживачи су искључили тај фактор као главни узрок јер су мушкарци у истим годинама такође доживјели значајне молекуларне промјене.
„Ово указује на то да, иако менопауза или перименопауза могу допринети промјенама које се примећују код жена у средини четрдесетих година, вјероватно постоје и други, значајнији фактори који утичу на ове промјене код оба пола. Идентификација и проучавање ових фактора требало би да буде приоритет за будућа истраживања“, објаснила је Сјаотао Шен, прва ауторка студије и бивша истраживачица са Станфорда.
Истраживачи напомињу да је величина узорка била релативно мала и да су тестирали ограничене биолошке узорке људи старости између 25 и 70 година. Будуће студије би могле детаљније истражити овај феномен код ширег спектра испитаника како би боље разумијеле како се људско тијело мења током времена. Студија је објављена у часопису Nature Aging.
