Редовна конзумација овог поврћа може успорити старење и ојачати имунитет

17.05.2026 10:06

Фото: Pexel/ Engin Akyurt

Исхрана има кључну улогу у процесу старења, као и у јачању отпорности организма на болести. Намирнице богате витаминима, минералима и антиоксидансима помажу у заштити ћелија, смањењу упалних процеса и подржавају функцију имунолошког система.

Редован унос такве хране може позитивно утјецати не само на здравље, већ и на изглед коже и ниво енергије. Стручњаци посебно издвајају неколико врста поврћа које се повезују с успоравањем процеса старења и јачањем одбрамбеног система.

Брокула

Брокула се често истиче као једна од најздравијих намирница. Богата је витамином Ц који јача имунитет и доприноси стварању колагена, важног за здравље коже. Садржи и снажне антиоксидансе те сулфорафан, спој који се повезује са заштитним ћелијама од оштећења. Препоручује се лагана термичка обрада, јер се тако задржава више храњивих твари у односу на прекухавање. Редовна конзумација брокуле може значајно допринијети опћем здрављу организма.

Шпинат

Шпинат је богат витаминима А, Ц и К, као и фолатом и жељезом, због чега позитивно дјелује на имунитет и ниво енергије. Антиоксиданси које садржи помажу у борби против оксидативног стреса, једног од главних фактора убрзаног старења ћелија. Такођер, лутеин и зеаксантин из шпината подржавају здравље очију. Лако се може уклопити у свакодневну прехрану - у салате, варива, тјестенине или смоотхиеје.

Парадајз

Парадајз је посебно познат по високом садржају ликопена, снажног антиоксиданса који штити кожу од УВ зрачења и успорава разградњу колагена. Осим тога, богат је витамином Ц који доприноси јачању имунитета и здравом изгледу коже. Редовно конзумирање парадајза може имати дугорочне позитивне ефекте на организам.

Укључивање брокуле, шпината и парадајза у свакодневну исхрану може бити једноставан, али ефикасан начин да се ојача имунитет и успори процес старења, преноси Кликс

