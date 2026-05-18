Кливленд прегазио Детроит за финале Истока

Кошаркаши Кливленда пласирали су се у финале плеј-офа Источне конференције НБА лиге, пошто су у одлучујућој утакмици полуфиналне серије у гостима побиједили Детроит резултатом 125:94 (31:22, 33:25, 35:26, 26:21).
Једна побједа дијелила је Детроит пистонсе од првог пласмана у финале Источне конференције још од 2008. године.
У суботу су у Кливленду вратили "брејк", изједначили на 3:3 у полуфиналној серији и као првопласирани тим из лигашког дијела сезоне дошли у ситуацију да пред својим навијачима играју "мајсторицу", али умјесто великог славља приредили су им прави дебакл.
Кливленд је убједљиво побиједио и враћа се у конференцијско финале први пут послије 2018. године. Ривал ће му бити Њујорк никсу, а серија почиње већ у сриједу од 2.00 сата иза поноћи по средњоевропском времену.
Гости су у Мичигену диктирали темпо од првог напада и нису дозволили Пистонсима ни да се понадају да могу до тријумфа. Након уводних 12 минута кошарке имали су обећавајућу залиху од девет поена - 22:31.
Детроит је постигао прва два коша у другом кварталу и пришао на минус пет, али било је то само затишје пред буру и кључну серију Кавалирса 24:9 којом су већ тада сломили ривала и трасирали пут ка сигурној и убједљивој побједи.
По завршетку првог полувремена на семафору је писало 47:64, а доминација Кливленда била је још израженија и још суровија у наставку. Расла је предност гостију све до најубједљивијих плус 35. Чекало се само да посљедњи звук сирене прекине агонију Пистонса.
Кавалирси су из игре шутирали са 50 одсто успјешности (32 одсто за три поена), наспрам само 35 одсто погођених шутева Детроита. Имали су девет скокова и десет асистенција више од противника, уз три узгубљене лопте мање.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Донован Мичел са 26 поена, осам асистенција и шест скокова. По 23 поена убацили су Џерет Ален и Сем Мерил. Еван Мобли је допринео са 21 поеном, 12 скокова и шест асистенција.
Пистонсе је предводио Данис Џенкинс са 17 поена и пет асистенција. По 13 поена забиљежили су Кејд Канингем и Данкан Робинсон. Двоцифрен је био још само Карис Леверт са 11 поена.
Кливленд ће у финалу Источне конференције играти против Њујорк никса, док ће се на Западу у финалу састати Оклахома и Сан Антонио.
