Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

Извор:
Телеграф
19.01.2026
21:52
Најбољи пријатељ бившег политичара Чеде Јовановића, Александар Кос, како пише Телеграф, приведен је данас на Сењаку.
Чединог пријатеља зауставила је полиција ради рутинске контроле, те су му тражили да га тестирају на наркотике, пише Телеграф.
Тест је наводно показао да у организму има недозвољену супстанцу, због чега је одмах приведен.
Аца Кос је одмах позвао Чеду и наводно му рекао: "Помагај, хапсе ме!"
Чеда Јовановић је одмах дошао, са њим је све вријеме у станици на Вождовцу.
Како сазнаје Телеграф, Александру Косу је одређено полицијско задржавање. Још увек није познато када ће бити пуштен.
