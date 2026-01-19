Logo
Large banner

Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем

Извор:

Телеграф

19.01.2026

21:52

Коментари:

0
Приведен Аца Кос, мушкарац који живи са Чедом Јовановићем
Фото: Printscreen/Instagram

Најбољи пријатељ бившег политичара Чеде Јовановића, Александар Кос, како пише Телеграф, приведен је данас на Сењаку.

Чединог пријатеља зауставила је полиција ради рутинске контроле, те су му тражили да га тестирају на наркотике, пише Телеграф.

Тест је наводно показао да у организму има недозвољену супстанцу, због чега је одмах приведен.

јовановић кос

Сцена

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

Аца Кос је одмах позвао Чеду и наводно му рекао: "Помагај, хапсе ме!"

Чеда Јовановић је одмах дошао, са њим је све вријеме у станици на Вождовцу.

Како сазнаје Телеграф, Александру Косу је одређено полицијско задржавање. Још увек није познато када ће бити пуштен.

Подијели:

Тагови:

Čedomir Jovanović

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Сцена

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

3 седм

0
Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Сцена

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

3 мј

0
Чеда Јовановић поново у болници

Сцена

Чеда Јовановић поново у болници

4 мј

0
Хитно оперисан Чеда Јовановић

Сцена

Хитно оперисан Чеда Јовановић

5 мј

0

Више из рубрике

Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

Србија

Ово је ухапшени Василије Гачевић, убица Стефана Савића

1 ч

0
Ухапшен убица Стефана Савића!

Србија

Ухапшен убица Стефана Савића!

2 ч

0
Србија је земља кошарке: Баба са балконом прецизна са кесом смећа

Србија

Србија је земља кошарке: Баба са балконом прецизна са кесом смећа

5 ч

0
Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

Србија

Кошкање на пливању за Часни крст: Сви гледали немилу сцену, дошло је до гурања и отимања у финишу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају

22

47

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

22

34

Ајфон на удару хакера – Епл хитно реаговао!

22

26

Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

22

22

Централне вијести, 19.01.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner