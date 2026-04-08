Словенија на челу с Јаншом боља за Српску

АТВ
08.04.2026 13:04

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик вјерује, како је рекао, да ће Српска имати релаксираније односе са Словенијом уколико Јанез Јанша формира Владу.

"Наша искуства са прехтодном Владом су веома лоша", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је додао да Српска има добре односе са Мађарском али и са многим политичким партијама у Европи и увјерен је да ће партија мађарског премијера Виктора Орбана побиједити на парламентарним изборима у тој земљи 12. априла.

Према његовим ријечима, значај који је америчка администрација дала Орбану посјетом потпредсједника Џеј ди Венса показује колико је САД заинтересована да сачува тај суверенистички блок, који се бори за очување поштовања нације и вјере.

С друге стране, напоменуо је, либерали су посијали глобалистички црв који је урушио многе државе, преноси Срна.

