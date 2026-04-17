Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

17.04.2026 22:49

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Иран демантује Трампове тврдње о преузимању обогаћеног уранијума, поручујући да таква опција никада није разматрана и да неће бити спроведена.

Иран је одбацио тврдње предсједника САД Доналда Трампа да ће Сједињене Државе преузети ирански обогаћени уранијум.

Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је за државне медије да Техеран то не разматра.

"Морам да нагласим да ирански обогаћени уранијум ни на који начин неће бити пребачен нигдје. Као што је иранско тло за нас важно и свето, тако је и ово питање за нас од велике важности", рекао је Багеи и додао да таква опција никада није била на столу.

Говорећи о могућности обуставе обогаћивања уранијума, Багеи је критиковао написе да се о томе разговара током преговора, али то није директно демантовао.

Шта је Трамп рекао?

Трампове изјаве долазе након што је устврдио да ће Иран предати свој обогаћени уранијум, који би потом био пребачен у Сједињене Државе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Доналд Трамп

Иран

Уранијум

Америка

Више из рубрике

Петер Мађар

Свијет

Нова влада најавила увођење евра у Мађарској

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.

Свијет

Готово је: "Пристали су на све"

2 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Након 47 дана први крузер прошао Ормуским мореузом

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Рим спреман да пошаље поморске јединице у Ормуски мореуз

3 ч

0

Викенд доноси нове преокрете

Жена из БиХ осуђена јер је примала социјалну помоћ док се проституисала

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

Преокрет у Словенији: Јанез Јанша на путу да формира владу

