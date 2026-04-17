Још један преокрет? "Наш уранијум не иде нигдје"

Иран демантује Трампове тврдње о преузимању обогаћеног уранијума, поручујући да таква опција никада није разматрана и да неће бити спроведена.
Иран је одбацио тврдње предсједника САД Доналда Трампа да ће Сједињене Државе преузети ирански обогаћени уранијум.
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је за државне медије да Техеран то не разматра.
"Морам да нагласим да ирански обогаћени уранијум ни на који начин неће бити пребачен нигдје. Као што је иранско тло за нас важно и свето, тако је и ово питање за нас од велике важности", рекао је Багеи и додао да таква опција никада није била на столу.
Говорећи о могућности обуставе обогаћивања уранијума, Багеи је критиковао написе да се о томе разговара током преговора, али то није директно демантовао.
Шта је Трамп рекао?
Трампове изјаве долазе након што је устврдио да ће Иран предати свој обогаћени уранијум, који би потом био пребачен у Сједињене Државе.
