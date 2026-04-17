Готово је: "Пристали су на све"

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је Иран "пристао на све", и да ће сарађивати са Сједињеним Америчким Државама, које ће из те земље уклонити обогаћени уранијум.
Трамп је у телефонском интервјуу за ЦБС казао да то неће укључивати слање америчких копнених трупа.
"Не. Нема трупа. Ићи ћемо доле и узети га са њима, а онда ћемо га понијети. Узимаћемо га заједно јер ћемо до тада имати споразум и нема потребе за борбом када постоји споразум. Лијепо, зар не? То је боље. Урадили бисмо то на други начин да смо морали", рекао је Трамп.
Он је истакао да ће обогаћени уранијум из Ирана бити допремљен у САД.
"Наш народ, заједно са Иранцима, радиће заједно да га узме. А онда ћемо га однијети у Сједињене Државе", рекао је Трамп.
Додао је да је Иран пристао да престане да подржава посредничке милитантне групе, попут Хезболаха у Либану и Хамаса у Гази. Трамп је рекао и да ће се представници две земље састати током предстојећег викенда и да ће САД наставити своју блокаду иранских лука "док се то не заврши".
Амерички предсједник је за Блумберг рекао да је Иран пристао да обустави свој нуклеарни програм на неодређено вријеме.
Он је у телефонској изјави рекао је да је споразум о окончању рата у Ирану углавном завршен.
"Већина главних тачака је завршена. Ићи ће прилично брзо", рекао је Трамп.
Трамп је додао да Иран неће добити никаква замрзнута средства од САД, преноси Танјуг.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да очекује да ће коначни споразум о окончању рата са Ираном бити постигнут "за дан или два".
Трамп је за Аксиос рекао да ће се амерички и ирански преговарачи вероватно састати овог викенда.
"Иранци желе да се састану. Желе да постигну споразум. Мислим да ће се састанак вероватно одржати током викенда. Мислим да ћемо постићи споразум у наредних дан или два", рекао је Трамп у телефонској изјави.
Више америчких званичника и других извора који су упознати са преговорима рекли су за Аксиос да, иако је постигнут значајан напредак док се Сједињене Америчке Државе и Иран приближавају мировном плану, и даље постоје разлике у кључним питањима.
