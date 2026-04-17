Никад лакше остати без аута у Аустрији: Пооштрили борбу против бахатих возача

17.04.2026 21:04

Фото: Pixabay

Аустрија додатно пооштрава борбу против бахате вожње, а нова правила која ступају на снагу 1. октобра 2027. године доносе знатно строже мјере за возаче који грубо крше ограничења брзине.

Према новим прописима, власти ће имати шира овлашћења за трајно одузимање аутомобила – и то не само оних која су у власништву прекршитеља.

Возило се може трајно одузети у случајевима екстремног прекорачења брзине:

  • више од 80 km/h у насељеним мјестима
  • више од 90 km/h изван насеља

За поновљене прекршитеље прагови су још нижи:

  • више од 60 km/h у насељу
  • више од 70 km/h изван насеља

Ова мјера сада се проширује и на возила која нису формално у власништву возача.

На удару и лизинг и службена возила

Нова правила обухватиће: возила у лизингу, рент-а-кар возила, службене аутомобиле и возила чланова породице

То значи да возачи више неће моћи избјећи санкције кориштењем туђег аутомобила.

Заплијењена возила иду на аукцију

Одузета возила неће остајати у државном власништву, већ ће бити продавана путем јавних аукција.

Приход од продаје бит ће распоређен:

  • 70% иде у фонд за сигурност цестовног саобраћаја
  • 30% припада савезној влади

Циљ нових мјера је додатно смањити број тешких саобраћајних прекршаја и повећати безбједност на путевима.

