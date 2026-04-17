Након 47 дана први крузер прошао Ормуским мореузом

Аутор:

АТВ
17.04.2026 21:26

Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom
Фото: Pexel/Pixabay

Крузер Цилестијал Дискавери (Celestyal Discovery) први је путнички брод који је прошао Ормуским мореузом од почетка рата, а био је усидрен чак 47 дана.

Брод под малтешком заставом испловио је данас, 17. априла из Дубаија, а одредиште му је Оман. Према наводима, плови без путника, пише Euronews.

Пролазак брода услиједио је неколико сати након што су Иран и Сједињене Државе објавили да ће овај стратешки пловни пут, који је од почетка сукоба био практично затворен, до истека примирја бити поново у потпуности отворен за комерцијални саобраћај.

Према подацима сервиса за праћење поморског саобраћаја Марине Трафик (MarineTraffic), долазак брода у Оман очекује се током сутрашњег дана.

Ормуски мореуз

Крузер

Америка

Иран

путнички брод

