Након 47 дана први крузер прошао Ормуским мореузом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Крузер Цилестијал Дискавери (Celestyal Discovery) први је путнички брод који је прошао Ормуским мореузом од почетка рата, а био је усидрен чак 47 дана.
Брод под малтешком заставом испловио је данас, 17. априла из Дубаија, а одредиште му је Оман. Према наводима, плови без путника, пише Euronews.
Пролазак брода услиједио је неколико сати након што су Иран и Сједињене Државе објавили да ће овај стратешки пловни пут, који је од почетка сукоба био практично затворен, до истека примирја бити поново у потпуности отворен за комерцијални саобраћај.
Према подацима сервиса за праћење поморског саобраћаја Марине Трафик (MarineTraffic), долазак брода у Оман очекује се током сутрашњег дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму