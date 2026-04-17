Трагедија у Њемачкој: Бактерија усмртила бебу, још двоје новорођенчади заражено у клиници

17.04.2026 21:08

У болници у њемачком Бремену забиљежена је тешка инфекција на одјељењу за новорођенчад, гдје је једно недоношче преминуло након заразе бактеријом Сератија марцесценс (Serratia marcescens).

Према информацијама из клинике Бремен-Мите (Bremen-Mitte), бактерија је у протекле двије седмице потврђена код још двије бебе на одјељењу интензивне његе Центра за мајку и дијете.

Једно новорођенче је заражено, али се налази у стабилном стању, док код трећег није развијена болест упркос присуству бактерије.

Стручњаци истичу да Сератија марцесценс у правилу не представља озбиљну пријетњу за здраву дјецу и одрасле, јер се успјешно лијечи антибиотицима.

Међутим, код пријевремено рођених беба, чији је имуни систем још неразвијен, може изазвати тешке инфекције крви и плућа са смртним исходом.

Управа болнице одмах је предузела хитне мјере како би спријечила даље ширење заразе. Заражене бебе су изоловане, уведене су појачане хигијенске контроле, а спроводи се и детаљно тестирање простора и опреме.

Родитељима се пружају додатне упуте и подршка, док здравствене службе континуирано прате ситуацију. Из клинике су изразили дубоко саучешће породици преминуле бебе, наглашавајући да случај схватају крајње озбиљно.

Према доступним информацијама, нова тестирања за сада нису показала додатне случајеве заразе, али надзор остаје на високом нивоу због осјетљивости пацијената на овом одјељењу

