Нова влада најавила увођење евра у Мађарској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада коју ће формирати мађарска странка Тиса, побједник на изборима, уложиће максималне напоре да осигура улазак земље у еврозону до 2030. године, изјавио је финансијски савјетник странке и кандидат за министра финансија Андраш Карман.
"Морамо да створимо неопходне услове до 2030. године, а затим може бити донесена одлука, надамо се позитивна, о увођењу евра у Мађарској. Не искључујем да би, према повољном сценарију, то могло да се догоди и раније, тако да је ово рок за нас", рекао је Карман, преноси Срна.
Актуелни мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је у октобру 2025. године да земља не планира да замијени своју националну валуту форинту за евро.
Орбан је тада рекао да Мађарска не жели чвршће везе са ЕУ и да вјерује да ће се блок ускоро распасти.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму