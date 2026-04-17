Нова влада најавила увођење евра у Мађарској

АТВ
17.04.2026 22:36

Петер Мађар
Фото: Таnjug/Robert Hegedus/MTI via AP

Влада коју ће формирати мађарска странка Тиса, побједник на изборима, уложиће максималне напоре да осигура улазак земље у еврозону до 2030. године, изјавио је финансијски савјетник странке и кандидат за министра финансија Андраш Карман.

"Морамо да створимо неопходне услове до 2030. године, а затим може бити донесена одлука, надамо се позитивна, о увођењу евра у Мађарској. Не искључујем да би, према повољном сценарију, то могло да се догоди и раније, тако да је ово рок за нас", рекао је Карман, преноси Срна.

Актуелни мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је у октобру 2025. године да земља не планира да замијени своју националну валуту форинту за евро.

Орбан је тада рекао да Мађарска не жели чвршће везе са ЕУ и да вјерује да ће се блок ускоро распасти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

