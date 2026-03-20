"Шуме чувар биодиверзитета": УНИБЛ обиљежио свјетски дан шума

Аутор:АТВ
20.03.2026
19:34
Данас је више него икада јасно да је питање очувања шума питање опстанка и одговорности. Шуме су чувар биодиверзитета, регулатор климе и извор чистог ваздуха и воде, али и снажан покретач одрживог економског развоја.
“То је посебно изражено у Републици Српској гдје се велики број поготово ових мањих општина у свом развоју искључиво ослања на шумарство као привредну грану. Ми смо свјесни да је код нас шума један од најважнијих природних ресурса", рекао је Војислав Дукић, декан Шумарског факултета УНИБЛ.
Баш зато, Влада Српске је у децембру усвојила Стратегију развоја шумарства којом су дефинисани стратешке циљеви. У Српској имамо 36 заштићених подручја. Надлежна министарства и академска заједница раде на проширењу обухвата заштићених подручја и унапређењу већ постојећих, прије свега у туристичком смислу.
"Неке конкретне активности су биле те да смо заштићено подручје Тара повјерили на управљање општини Фоча која има јасан план визију и могућност да на том подручју максимално туристички потенцијал искористимо. Са друге стране на моју иницијативу коју је прихватио министар просвјете предложено је на заједничком састанку актива директора основних и средњих школа да све школе у Републици Српској бар једнодневне излете које организују управо у посјети наших заједничких подручја", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Наставни кадар шумарског факултета важан је дио академске заједнице бањалучког Универзитета посебно унутар међународних пројеката.
“Дио својих усавршавања су провели на универзитетима у ЕУ донијели су та искуства која су стекли на УНИ у ЕУ на наш УНИ. Оно по чему се истиче Шумарски факултет јесте учешће на међународним пројектима", рекао је Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањалуци.
“Задовољство ми је што дајемо до значаја да показујемо колико су шуме важан ресурс за одрживост, за животну средину, за дрвопривреду, за дрвопрерађиваче и наравно свеукупно за Републику Српску" , рекао је Блашко Каурин, в.д. генералног директора Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске".
Студенти Шумарског факултета приредили су изложбу посвећену историји хербаријума, посебан сегмент је посвећен хербаријуму у Бањалуци који је 2023. регистрован у Међународној бази и једини је званично регистрован у Републици Српској.
Организован је и литерарни конкурс за ученике основних школа. Награде су обезбиједиле Шуме Српске које сваке године стипендирају четири најбоља студента Шумарског факултета, што како кажу, планирају и у будућности.
