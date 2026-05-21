Logo
Large banner

Бијели лук скупљи од меса: Цијене на Тржници иду и до 20 КМ по килограму

Аутор:

АТВ
21.05.2026 07:21

Коментари:

0
Бијели лук скупљи од меса: Цијене на Тржници иду и до 20 КМ по килограму
Фото: АТВ

На бањалучкој Тржници ових дана највећу пажњу купаца привлаче сезонско воће и поврће, а понуда је богата и разноврсна.

Јабуке се продају по цијени од двије до три КМ, банане од три до 3,5 КМ, док за наранџе и крушке треба издвојити од четири до пет марака. Јагоде коштају од шест до седам КМ, а трешње од осам до девет марака по килограму. Најскупље воће је црно грожђе, чија се цијена креће од 13 до 15 КМ.

Када је ријеч о поврћу, млади купус и црвени лук могу се купити за двије КМ, док је кромпир од 1,5 до двије марке. Парадајз, паприка, краставац и блитва коштају од четири до шест КМ, а тиквице од четири до пет марака. За млади кромпир потребно је издвојити 3,5 КМ, док се пасуљ продаје по цијени од седам до 13 марака, преноси Глас Српске

Међу скупљим производима су бијели лук, који кошта од 15 до 20 КМ по килограму, те целер и першун са цијеном од 10 КМ. Иста цијена је и за боранију, док суве шљиве коштају 10 марака.

Продавци истичу да је понуда добра, а највећа потражња влада за сезонским производима попут јагода, младог купуса, салате и младог кромпира.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тржница Бањалука

воће и поврће

Цијене

Бијели лук

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Друштво

Данас комеморација Добрили Кукољ

2 ч

0
Виц дана: "Пуно вас воли ваша Сања"

Друштво

Виц дана: "Пуно вас воли ваша Сања"

2 ч

0
Стубови за струју.

Друштво

Више улица и насеља данас без струје

2 ч

0
Данас је Спасовдан: Ово су обичаји и вјеровања

Друштво

Данас је Спасовдан: Ово су обичаји и вјеровања

2 ч

0

  • Најновије

09

15

Ванеса Трамп обољела од рака

09

03

„Комедија уживо“ на улицама Рима

08

58

Имају ли радници право на штрајк? Суд одлучује

08

54

"Пропало је све, нисмо као прије" Огласила се жена Слобе Радановића

08

53

"Бангаранга" у фолк варијанти запалила мреже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner