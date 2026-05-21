Бијели лук скупљи од меса: Цијене на Тржници иду и до 20 КМ по килограму

Аутор:АТВ
На бањалучкој Тржници ових дана највећу пажњу купаца привлаче сезонско воће и поврће, а понуда је богата и разноврсна.
Јабуке се продају по цијени од двије до три КМ, банане од три до 3,5 КМ, док за наранџе и крушке треба издвојити од четири до пет марака. Јагоде коштају од шест до седам КМ, а трешње од осам до девет марака по килограму. Најскупље воће је црно грожђе, чија се цијена креће од 13 до 15 КМ.
Када је ријеч о поврћу, млади купус и црвени лук могу се купити за двије КМ, док је кромпир од 1,5 до двије марке. Парадајз, паприка, краставац и блитва коштају од четири до шест КМ, а тиквице од четири до пет марака. За млади кромпир потребно је издвојити 3,5 КМ, док се пасуљ продаје по цијени од седам до 13 марака, преноси Глас Српске
Међу скупљим производима су бијели лук, који кошта од 15 до 20 КМ по килограму, те целер и першун са цијеном од 10 КМ. Иста цијена је и за боранију, док суве шљиве коштају 10 марака.
Продавци истичу да је понуда добра, а највећа потражња влада за сезонским производима попут јагода, младог купуса, салате и младог кромпира.
