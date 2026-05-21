Мерц предлаже да Украјина добије статус „придруженог члана“ без права гласа

Аутор:

АТВ
21.05.2026 08:27

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује заједничкој конференцији за новинаре са предсједником Швајцарске Конфедерације Гајем Пармелином, који није на слици, у канцеларији у Берлину, Њемачка, у уторак, 19. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц предложио је да се Украјини додели статус „придруженог члана“ ЕУ без права гласа.

Очекује се да ће овај статус омогућити украјинским представницима да званично присуствују самитима ЕУ, као и састанцима Европске комисије и Европског парламента.

Иницијатива је изложена у писму Мерца Урсули фон дер Лајен, председнику Европске комисије, и председнику Европског савета Антонију Кошти, преносе медији.

Ова мјера се предлаже за вријеме трајања потпуног процеса приступања Кијева Европској унији.

Мерц је додао да његов предлог за Украјину неће утицати на друге земље кандидате за придруживање ЕУ, и предложио је блоку да „размотри иновативна решења“ за оне који већ дуго раде на придруживању.

Додао је да о томе планира разговара са колегама, другим европским лидерима.

(спутник србија)

Фридрих Мерц

Њемачка

Украјина

Европска унија

