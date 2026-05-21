Мерц предлаже да Украјина добије статус „придруженог члана“ без права гласа

Аутор:АТВ
Њемачки канцелар Фридрих Мерц предложио је да се Украјини додели статус „придруженог члана“ ЕУ без права гласа.
Очекује се да ће овај статус омогућити украјинским представницима да званично присуствују самитима ЕУ, као и састанцима Европске комисије и Европског парламента.
Иницијатива је изложена у писму Мерца Урсули фон дер Лајен, председнику Европске комисије, и председнику Европског савета Антонију Кошти, преносе медији.
Ова мјера се предлаже за вријеме трајања потпуног процеса приступања Кијева Европској унији.
Мерц је додао да његов предлог за Украјину неће утицати на друге земље кандидате за придруживање ЕУ, и предложио је блоку да „размотри иновативна решења“ за оне који већ дуго раде на придруживању.
Додао је да о томе планира разговара са колегама, другим европским лидерима.
