"Бангаранга" у фолк варијанти запалила мреже

21.05.2026 08:53

Дара из Бугарске присуствује конференцији за новинаре са трофејем након победе у великом финалу 70. такмичења за песму Евровизије у Бечу, Аустрија, у недељу, 17. маја 2026. године, победила је са песмом „Bangaranga“.
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissne

Док Европа и даље говори о побједничкој пјесми „Бангаранга“ бугарске представнице Даре на Евровизији 2026, друштвене мреже преплавили су бројни снимци прерада и извођења овог хита.

Посебну пажњу изазвали су видео-снимци са прослава и весеља на којима музичари изводе пјесму у потпуно другачијем аранжману, што је многе кориснике интернета додатно забавило, пише

Један од таквих снимака постао је виралан на ТикТоку, гд‌је су се брзо низали коментари корисника.

„Лудило“, „Боље од оригинала“ и „Загријавање за Бугарску 2027 дефинитивно“ само су неки од коментара који су се појавили испод објаве.

Поред виралних прерада, на друштвеним мрежама води се и расправа о томе да ли матрица пјесме „Бангаранга“ подсјећа на старе денс хитове са простора бивше Југославије.

Поједини корисници упоређују ритам и атмосферу пјесме са музиком групе Тап 011, наводећи да их поједини дијелови подсјећају на њихов препознатљив звук из деведесетих година.

@babamusicbg BANGARANGA KIUCHEK Ork. CHAR #bangaranga #char #kiuchek ♬ original sound - Baba Studio

Велику пажњу изазвало је и само значење ријечи „Бангаранга“.

У пјесми Дара себе описује кроз различите крајности – као „анђела, демона, лидерку и психопату без разлога“, док ријеч „Бангаранга“ симболизује снажну, бунтовну и самоувјерену жену која контролише сопствени хаос.

Побједничка пјесма Бугарске постала је један од најкоментарисанијих музичких хитова након овогодишње Евровизије, а број прегледа и прерада на друштвеним мрежама свакодневно расте.

