Топлотни талас захватио дијелове Индије

Путеви и пијаце су се испразнили током поподнева, а поједини фармери прешли су на ноћни рад да би избјегли топлотни талас који је захватио велике дијелове Индије.
Индијска метеоролошка служба за данас прогнозира температуру од 45 степени Целзијусових у главном граду Њу Делхију, гдје су власти отвориле привремене "зоне хлађења" да би помогле становницима.
Метеоролози су упозорили да ће се овакви услови вјероватно задржати у неколико сјеверних регија у наредним данима и да ће температура остати знатно изнад сезонског просјека.
Власти су позвале људе да остану у затвореним просторима током најтоплијег дијела дана и да предузму мјере предострожности.
Индија проглашава топлотни талас када температура премаши 40 степени Целзијусових, подсјећају локални медији.
Екстремне врућине пореметиле су свакодневни живот у неколико сјеверних држава, преноси Срна.
