Топлотни талас захватио дијелове Индије

АТВ
21.05.2026 09:28

Фото: pexels/Roberto Lee Cortes

Путеви и пијаце су се испразнили током поподнева, а поједини фармери прешли су на ноћни рад да би избјегли топлотни талас који је захватио велике дијелове Индије.

Индијска метеоролошка служба за данас прогнозира температуру од 45 степени Целзијусових у главном граду Њу Делхију, гдје су власти отвориле привремене "зоне хлађења" да би помогле становницима.

Метеоролози су упозорили да ће се овакви услови вјероватно задржати у неколико сјеверних регија у наредним данима и да ће температура остати знатно изнад сезонског просјека.

Власти су позвале људе да остану у затвореним просторима током најтоплијег дијела дана и да предузму мјере предострожности.

Индија проглашава топлотни талас када температура премаши 40 степени Целзијусових, подсјећају локални медији.

Екстремне врућине пореметиле су свакодневни живот у неколико сјеверних држава, преноси Срна.

