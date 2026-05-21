Зашто је Путин скинуо сако у Пекингу

Комшија који је дошао да обиђе Пекинг и сретне се са пријатељем Сијем, тако се у кинеским медијима тумачи посјета Владимира Путина Кини, каже за РТС професор Никола Зивлак који борави у Шангају. Руском предсједнику указан је највиши ниво почасти – на дочеку шеф дипломатије, на Тјенанмену топовска паљба, а на аутомобилу нешто за срећу. Заузврат, Путин је одлучио да скине сако.
Велика пажња је у кинеским медијима посвећена посјети руског предсједника Пекингу, која је услиједила само неколико дана након што је у званичној посјети Кини боравио предсједник Сједињених Америчких Држава. Иако су обје посјете битне, примјетна је разлика у извјештавању, рекао је за РТС ванредни професор Факултета техничких наука у Новом Саду Никола Зивлак, који је тренутно ангажован као предавач и продекан на азијском кампусу Емлион у Шангају.
“Обје посјете су и рационалне и нормалне. Кина и Русија су комшијске земље у одличним односима, а са САД је ријеч о односима двије највеће суперсиле. Са Америком се осјећа нека врста конфронтације, тензије посљедњих година, док је са Русијом ситуација много лакша“, рекао је професор Зивлак у емисији Око.
Зато и не чуди што су извјештаји и коментари о Путиновој посјети Пекингу, како каже професор, "максимално позитивни".
“Коментарисали су то као посјету пријатеља, комшије који је дошао да обиђе главни град Кине и сретне са својим пријатељем, предсједником Си Ђингпингом“, рекао је Зивлак.
Руском предсједнику је указан највиши ниво почасти. На аеродрому му је, што је неуобичајено, добродошлицу пожелио министар спољних послова, док је у његову част на Тјенанмену приређена топовска паљба.
“Дали су му аутомобил са таблицама 888 у Пекингу. Осмица је срећан број у Кини. То је исто симболички јако значајно. Такође, појавило се у кинеским медијима - Путин је скинуо сако при уласку у кола, мада није било топло у Пекингу, зато што је хтио да покаже како је релаксиран“, рекао је професор.
Уз то, организован је сусрет са дјечаком којем је, током посјете Кини 2000. године, Путин пришао током шетње парком и пољубио га.
“То се увијек спомиње као неки моменат настанка тих најснажнијих могућих односа у историји између Кине и Русије. И онда су задњих година тражили тог господина. Зове се Пенг Паи и нашли су га. Сад је већ одрастао човјек и онда су се срели“, каже професор истичући да је на тај начин указано на континуитет у сарадњи и добрим односима.
Истиче да је ријеч о веома значајној, иако једнодневној, посјети, у коју је руски предсједник са собом повео и пет замјеника премијера, као и осам министара.
“Путин је снимио видео у Русији, објавио га је на друштвеним мрежама и то је симболички врло значајно да се предсједник једне тако велике земље обраћа да каже како је однос између Кине и Русије важан за читав свијет, како они желе исто да укључе и остале. То није ексклузивни однос, него желе да укључе и остале државе и да праве комбинацију оне вин-вин варијанте које су Кинези такође често користили у свом наративу“, рекао је професор.
О значају и порукама посете руског предсједника Пекингу, пар дана након посете предсједника Америке, извијестили су сви свјетски медији. Аналитичари оцјењују да се Си Ђинпинг у овом новом свету истакао као доминантан лидер, а да је на дијелу борба за кинеску наклоност.
Лондонски Економист пренео је да је Доналд Трамп, током шетње вртом Џонгнанхај, строго чуваним комплексом у Пекингу, питао кинеског предсједника да ли често доводи лидере ту. Си му је на то одговорио: "Не, врло ријетко, али Путин је био овдје."
