Британски радио грешком објавио да је краљ умро

21.05.2026 09:33

Фото: Tanjug/AP/Temilade Adelaja

Менаџер радија "Каролина" у Великој Британији Питер Мур саопштио је да је због "компјутерске грешке" у њиховом главном студију погрешно емитовано да је британски краљ Чарлс III умро, због чега се извинио краљу и слушаоцима.

- Због компјутерске грешке у нашем главном студију, прилог о смрти монарха, коју све станице у Великој Британији држе у приправности, надајући се да неће бити потребна, случајно је активирана у уторак поподне, и погрешно је објављено да је његово величанство краљ преминуо - рекао је Мур у објави на друштвеним мрежама, преноси Скај њуз.

Он је казао да је радио "Каролина" потом прекинуо програм, а да је након покретања програма прочитано извињење.

- Извињавамо се његовом величанству краљу и нашим слушаоцима због евентуалних непријатности - казао је Мур.

Инцидент се догодио док су краљ и његова супруга, краљица Камила били на путовању у Северној Ирској, где су се придружили наступу фолк групе, гледали плесаче и пијуцкали ирски виски у белфастском кварту Титаник, пренос Танјуг.

Радио "Каролина", са седиштем у Малдону, у Есексу, основан је 1964. године и бивша је пиратска радио-станица, према њиховој интернет страници и налозима на друштвеним мрежама.

