Сваки Анастасијин осмијех је побједа

Аутор:Бојан Носовић
21.03.2026
Ово је Анастасија Вујовић, мала Билећанка са Дауновим синдромом али и са нажалост још неколико дијагноза но ипак у њеним очима највише је љубави и среће. Осмјех мало када скида, најсрећнија је са другарима из разреда.
А ово је њен пети три, разред на понос Билеће. Анастасију су прихватили и пригрлили од првог дана, пажњу и љубав са њом несебично дијеле. Баш као и ријечи када је описују.
"Анастасија је баш добра другарица, она воли највише да плеше да црта и дасе игра", каже Јана Самарџић.
Анастасија је предобра другарица, она има разне активности са нама, посебно воли да плеше и проводимо бројне активности. Да ли сте сложни да ли је пазите? Да ми смо као разред много сложни поготово са њом", кажу Манојло Дунђер и Андрија Дунђер.
"У школи се стално дружимо, Анастасија је баш добра другарица", рекла је Кристина Васиљевић
Учитељица Зорица је покретач и најјача спона ове мале и сложне дружине.
"Низом активности и са креативношћу, радионицама пружамо поруке подршке и љубави нашој Анастасији", рекла је Зорица Чукнић, учитељица у ОШ Свети Сава Билећа.
Анастасијина мајака Невена сузу није могла зауставити. И срећна је и тужна. Највише захвална.
"Анастасија је много тога постигла уз њену учитељицу Зорицу Чукнић, асистента Сању Грубачић. Једноставно је прихваћена од дјеце, од свих, учитељице асистента, директора, каже Невена Вујовић, мајка.
Поред дијагнозе Даунов синдром, ова мала Билећанка је прије седам година оперисала срце у Београду а од недавно јој је устављена и анемија.
"Боримо се једноставно, идемо за Бањалуку, Требиње. Недавно смо били у Бањалуци због тих тромбоцита, очекујемо сваки дан да нас опет позову. Једноставно морамо се борити. Сваки њен мали корак нама значи нешто велико", рекла је Невена Вујовић, мајка.
Да би Анастасија лакше корачала ваљале би и лакше административне процедуре за АТВ каже њена мајка и додаје да је уморна од куцања на сва врата. Ова насмијана дјевојчица је четврто дијете у породици Вујовић, мајка нема накндау ни за то али ни као његоватељ. Исту поруку шаљу сви актери ове приче “Предаје нема јер је сваки Анастасијин осмијех побједа”.
