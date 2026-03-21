Младенци су празник љубави који заправо говори о жртви: Ово су правила и обичаји које се често заборављају

Аутор:АТВ
21.03.2026
21:04
Коментари:0
Постоје празници који се не обиљежавају гласно, али у себи носе једну од најјачих порука које имамо. Младенци су управо такав дан. На први поглед, то је обичај, поклони, окупљање, млади брачни парови.
А испод тога, прича која траје вијековима и која нема никакве везе са трендовима, него са вјером, оданошћу и оним што смо данас скоро заборавили да изговоримо наглас.
Сутра, 22. марта 2026. године, Српска православна црква обиљежава празник Светих четрдесет Мученика Севастијских, војника римског цара Ликинија који су одбили да се одрекну хришћанства у вријеме прогона. Нису пристали на компромис, нису тражили лакши излаз, нису покушали да “прегурају” ситуацију.
- Не само част војничку, но и тијела наша узми од нас; ништа нам није драже и часније од Христа Бога нашега.
Ова реченица, која се приписује једном од војника, заправо је суштина цијеле приче. У тренутку када им је понуђен избор између вјере и живота какав су познавали, они нису преговарали.
Казна је била брутална. Свукли су их, везали и бацили у ледено језеро. Око њих стража. На обали топло купатило, осветљено ватром, као искушење које стоји ту, на дохват руке.
Један од њих није издржао. Кренуо је ка топлини, али није стигао. Ту се прича не завршава, него тек почиње да добија оно што је чини другачијом.
Те ноћи, према предању, десило се нешто што нико није очекивао. Вода око војника почела је да се загријсва, а са неба се спустила свјетлост. На њихове главе положено је 39 вијенаца.
Један је недостајао.
Стражар који је све то посматрао са обале, скинуо је одјећу и ушао у воду. У том тренутку, постао је четрдесети.
Сутрадан, град је изашао на обалу језера. Нико није могао да повјерује да су преживјели ноћ у води под ледом. Власт је одлучила да их погуби и спали, а остатке баци у језеро, покушавајући да избрише траг.
Три дана касније, према предању, мученици су се јавили епископу Петру и позвали га да покупи њихове кости. Те ноћи, језеро је свијетлело као да су звијезде сишле на воду. Свака кост сијала је својим сјајем.
Овај празник сутра има другачији облик, али иста суштина. Обичај је да се дарују млади брачни парови, они који су се вјенчали између два празника Младенаца. На први поглед, то је лијеп друштвени ритуал. У стварности, симболика је много дубља.
Вијенци који се помињу у овој причи нису само украс. Они су подсјетник.
У цркви, када се људи вјенчавају, на њихове главе стављају се вијенци. И они имају три значења. Царски, јер свако гради свој мали свијет. Мученички, јер брак подразумева жртву. И вијенац вјечне славе, као подсјетник да љубав није само осјећај, него одлука која траје.
Младенци зато нису само дан за славље. Они су подсјетник да брак није само почетак, него завјет. И да вјерност, ако има смисла, мора да издржи и оно што није лијепо, ни лако, ни удобно.
(она)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 д0
Друштво
1 седм0
Република Српска
2 седм0
Друштво
2 седм0
Најновије
Најчитаније
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
Тренутно на програму