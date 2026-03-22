Ђурђица Топић из Котор Вароша по шести пут постала мајка

22.03.2026
Ђурђица Топић из Котор Вароша по шести пут је постала мајка, а њена породица данас броји четири дјечака и двије дјевојчице.
Радост родитељства дијели са супругом Драганом Топићем, са којим свакодневно брине о великој породици. Како кажу, није увијек лако, али је љубав оно што све држи на окупу, преноси портал "квданас".
Ђурђица је примјер посвећене и снажне мајке која успијева да усклади бројне обавезе и сваком дјетету пружи пажњу, бригу и топлину. Њена стрпљивост и пожртвованост најбоље се виде у начину на који води своју породицу.
У њиховом дому увијек је живо – од школских обавеза и игре до заједничких породичних тренутака.
Управо због тога, породица Топић истиче да је њихово највеће богатство дом испуњен дјечијим осмијехом.
Бити родитељ шесторо дјеце значи много труда, стрпљења и одрицања, али и неизмјерну радост коју доноси велика породица.
