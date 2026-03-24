Радоје Чупић ће бити кремиран: Познато вријеме и мјесто посљедњег испраћаја чувеног глумца

24.03.2026

10:51

Радоје Чупић
Фото: Youtube/ Hotel Balkan

Глумац Радоје Чупић биће кремиран сутра на Градском гробљу у Новом Саду.

Кремација Радоја Чупића биће одржана у 14.15 сати. Познати глумац преминуо је јуче у 68. години.

Радоје Чупић рођен је у Новом Саду 3. фебруара 1958. године.

Глумио је у великом броју позоришних представа. Био је члан ансамбла Народног позоришта, Суботица, Народног позоришта, Сомбор (1985 - 1999), а од 1999. године стални је члан Српског народног позоришта у Новом Саду, гдје је био првак драме.

Био је директор драме у СНП-у. Бавио се и позоришном режијом. Режирао је до сада неколико представа.

Пензионисао се 160. извођењем представе "Џандрљив муж" у фебруару 2023. Опробао се и на телевизији и филму.

Како се наводи на сајту његове матичне куће СНП, носилац је скоро свих награда за глуму које постоје у Србији, од којих овом приликом издвајамо само двије последње - награду "Предраг Пеђа Томановић" и годишњу награду СНП за глуму.

Посљедњу улогу одиграо је у филму "Жетва" који говори о "Жутој кући" и страдању Срба на Косову и Метохији.

