Logo
Large banner

Марвел објавио трејлер новог "Спајдермена": Промјена коју нико није очекивао

20.03.2026

18:53

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Марвел је објавио први трејлер за филм „Спајдермен: Бренд њу деј“ (Spider-Man: Brand New Day), који представља четврти дио приче о младом суперхероју.

Ово остварење наставља радњу након догађаја из претходног филма, гдје је живот Питера Паркера драстично промијењен.

Радња се фокусира на посљедице одлуке да га сви забораве. Спајдермен, којег игра Том Холанд (Tom Holland), сада живи међу људима који су некада били дио његовог живота, али га више не познају.

Међу њима су и Мери Џејн (Mary Jane) и његов најбољи пријатељ Нед (Ned), који настављају своје животе без икаквог сјећања на њега.

„Здраво, ја се зовем Питер Паркер. Не сјећате ме се, али некада смо се познавали. Требало је да се деси нешто лоше и једини начин да се то заустави био је да сви забораве на мене. Јер, ја нисам само Питер Паркер — ја сам Спајдермен“, чује се у трејлеру који је на свом профилу објавио и Том Холанд (Tom Holland).

У новим околностима, Питер покушава да пронађе своје мјесто, али ситуација додатно компликује његов лични живот. Једна од сцена приказује га како долази у стан својих бивших блиских особа, гдје открива да је Мери Џејн (Mary Jane) наставила даље и да сада има новог партнера.

Осим емотивних изазова, суочава се и са неочекиваним проблемима када је ријеч о његовим моћима. Његове способности почињу да слабе, што се види кроз низ сцена у којима безуспјешно покушава да користи своје препознатљиве вјештине.

У причу се укључује и Брус Бенер (Bruce Banner), који покушава да разумије шта се дешава са Питером, иако га се не сјећа.

У улози Спајдермена поново гледамо Тома Холанда (Tom Holland), а филм доноси и нова лица у глумачкој постави.

Премијера је заказана за љето 2026. године, а у биоскопима у Србији гледаћемо га од 30. јула ове године, када ће публика имати прилику да види како се Питер Паркер носи са животом у којем је постао потпуни странац — и себи и другима.

Подијели:

Тагови :

spajdermen

film

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Москва одбацила наводе: Није било понуде Американцима

21

29

Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

21

22

Могу ли жене у Републици Српској боље и снажније?

21

20

Шишковски добио нови уговор, Борац дочекује Радник

21

16

Ово су изазови са којима се сусрећу млади обољеле од мултипле склерозе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner