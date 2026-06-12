Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Аутор:АТВ
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Кошаркашки клуб Партизан саопштио је данас да га је АБА лига казнила новчано и затварањем дијела трибина због инцидената навијача на трећој утакмици финала плеј-офа против Дубаија.
Како се наводи, Партизан је кажњен са 33.000 евра и затварањем одређеног дијела гледалишта због инцидента који је претходио трећој утакмици регионалног шампионата, као и због паљења бакљи током меча.
- Суспензија се односи на дјелимично затварање сектора „Гробари југ“, у договору са Јужном трибином, читав сектор ће овог пута остати празан, а навијачи ће се преместити на Ниво 400 - поручили су "црно-бијели".
Такође, кошаркаш Дубаија Двејн Бејкон суспендован је на један меч неиграња усљед ријечи упућених арбитрима треће утакмице.
Четврта утакмица финала АБА лиге између Партизана и Дубаија играће се вечерас од 20 часова у Београдској арени.
Дубаи води 2:1 у серији и потребна му је једна победа да би дошао до титуле шампиона.
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