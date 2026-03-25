Карамбол на путу: Повријеђено шест особа

25.03.2026
Шест особа је повријеђено у саобраћајној незгоди која се догодила данас на дијелу магистралне цесте М-17.4 у мјесту Црвени Грм на подручју Љубушког, потврђено је из МУП-а Западно-херцеговачког кантона.
Како је речено, у незгоди су учествовали И.В из Чапљине, А.М. из Љубушког и Ж.З. из Љубушког.
У овој саобраћајној незгоди повријеђени су возачи А.М. и Ж.З., те супутници Д.З., Д.З., Н.З. и З.З.
"Увиђај су извршили полицијски службеници ПУ Љубушки, који подузимају и све друге потребне мјере и радње у складу са законским прописима", речено је из МУП ЗХК, пише Аваз.
