Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Полицијски службеници су синоћ око 19 часова у мјесту Степен контролисали путнички аутомобил „пасат“ и том приликом уочили 17 пластичних канистера, незванично сазнаје АТВ.
Аутомобилом је управљао Р. И. (24) из Билеће, док се на мјесту сувозача налазио Г. Ч.
Према незваничним информацијама, Р. И. је лишен слободе, а случај је повезан са сумњом на крађу горива из Рудника и Термоелектране Гацко.
Више детаља о овом случају очекује се након званичних информација надлежних институција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
18 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
19 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
Најчитаније
10
45
10
44
10
43
10
41
10
40
Тренутно на програму