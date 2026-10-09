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Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће

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09.10.2026 07:37

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Код Гацка пронађено 17 канистера, ухапшен младић из Билеће
Фото: ATV

Полицијски службеници су синоћ око 19 часова у мјесту Степен контролисали путнички аутомобил „пасат“ и том приликом уочили 17 пластичних канистера, незванично сазнаје АТВ.

Аутомобилом је управљао Р. И. (24) из Билеће, док се на мјесту сувозача налазио Г. Ч.

Према незваничним информацијама, Р. И. је лишен слободе, а случај је повезан са сумњом на крађу горива из Рудника и Термоелектране Гацко.

Више детаља о овом случају очекује се након званичних информација надлежних институција.

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Тагови :

РиТЕ Гацко

Крађа

гориво

Крађа горива гацко

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