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Ђокић за АТВ: Електропривреда није у колапсу, али има озбиљних проблема

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19.10.2026 20:18

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Ђокић за АТВ: Електропривреда није у колапсу, али има озбиљних проблема
Фото: ATV

Електропривреда Републике Српске није у колапсу, али се суочава са бројним тешкоћама које отежавају њено пословање, рекао је за АТВ министар енергетике и рударства Петар Ђокић.

Одговарајући на питање да ли се Електропривреда налази пред колапсом, Ђокић је поручио да је ситуација сложена, али да се проблеми рјешавају.

"Није у колапсу, има тешкоћа. Као и раније, у свим фазама када су се јављали проблеми, рјешавамо их. Спречавамо да дође до колапса“, рекао је Ђокић.

Он је нагласио да су на тренутно стање утицали бројни фактори, а посебно неповољне климатске прилике и дуготрајни сушни периоди.

Недостатак падавина, како је објаснио, доводи до смањеног дотока воде у ријеке и акумулације, због чега хидроелектране имају знатно мању производњу или уопште не производе електричну енергију.

Проблем постаје још израженији када у истом периоду дође до ремонта или застоја у раду термоелектрана.

"Највидљивији проблем је недостатак довољних количина енергије за потребе нашег домаћег конзума. Тада смо присиљени да је набављамо“, истакао је министар.

Ђокић је упозорио и на неповољне цијене електричне енергије на тржишту, које додатно оптерећују пословање Електропривреде.

Према његовим ријечима, електрична енергија грађанима се испоручује по цијени од 40 евра по мегават-сату, а привреди по 75 евра, док се у појединим данима, када је набавка неопходна, плаћа и по 300 евра за мегават-сат.

Министар је указао и на високе трошкове пословања, али и на то да Електропривреда годинама има улогу социјалног балансера, обезбјеђујући становништву електричну енергију по ниским цијенама.

"У свему томе морамо бити спремни да нађемо разумна рјешења и да имамо разумно поступање које неће угрозити ни грађане ни привреду, али ће систем електропривреде заштитити. Она није неисцрпан резервоар из којег стално можете узимати“, поручио је Ђокић за АТВ.

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Тагови :

Петар Ђокић

Електропривреда Републике Српске

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