Трамп: Веома добар састанак са Краљем Чарлсом Трећим

АТВ
28.04.2026 20:34

Предсjедник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп поздрављају британског краља Чарлса III и краљицу Камилу како стоје током интонирања химни током церемоније доласка државне посете на Јужном травњаку Бијеле куће, у уторак, 28. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је имао веома добар састанак са британским краљем Чарлсом Трећим којег је назвао "фантастичном особом".

"Био је то заиста добар састанак. Он је фантастична особа. Они су невјероватни људи и то је права част", навео је Трамп.

Предсједник и прва дама су испратили краља и краљицу из Бијеле куће до њиховог аутомобила, након чега се краљевски пар упутио ка Конгресу, преносе РИА Новости.

Краља Чарлс Трећи би касније требало да одржи говор на заједничкој сједници Конгреса САД у оквиру државне посјете

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

