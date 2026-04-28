Трамп: Веома добар састанак са Краљем Чарлсом Трећим

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је имао веома добар састанак са британским краљем Чарлсом Трећим којег је назвао "фантастичном особом".
"Био је то заиста добар састанак. Он је фантастична особа. Они су невјероватни људи и то је права част", навео је Трамп.
Предсједник и прва дама су испратили краља и краљицу из Бијеле куће до њиховог аутомобила, након чега се краљевски пар упутио ка Конгресу, преносе РИА Новости.
Краља Чарлс Трећи би касније требало да одржи говор на заједничкој сједници Конгреса САД у оквиру државне посјете
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
22
45
22
41
22
39
22
23
22
11
Тренутно на програму