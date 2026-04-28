Виктор Орбан понудио оставку на функцију предсједника Фидеса

Аутор:

АТВ
28.04.2026 19:33

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан понудио је у уторак оставку на место лидера своје десничарске странке Фидес, али ће конгрес странке у јуну одлучити о томе да ли ће је прихватити, рекао је локалним медијима посланик Фидеса.

Десноцентристичка странка Тиса, коју предводи Петер Мађар, побиједила је Виктора Орбана на изборима 12. априла, окончавши његову шеснаестогодишњу владавину и покренувши преиспитивање себе и позиве на промјене унутар Фидеса.

Фидес ће гласати о новом руководству странке на конгресу 13. јуна, изјавио је посланик Ерик Банки, а пренијела га је државна новинска агенција МТИ.

Фидес није одговорио на захтјев за коментар.

Дарко Младић

Република Српска

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића

Орбан није разговарао са медијима након састанка странке у уторак нити је објавио нешто на својој Фејсбук страници.

Након избора, Орбан је 16. априла рекао десничарском Јутјуб каналу Патриота да као предсједник Фидеса преузима “пуну одговорност” за пораз своје странке и да је мађарској десници потребна “потпуна обнова”.

У суботу је у видеу на Фејсбуку рекао да неће заузети своје мјесто у парламенту већ да ће га “вратити” Фидесу.

– Сада сам потребан не у парламенту већ у реорганизацији деснице – рекао је Орбан, који је био блиски савезник америчког предсједника Доналда Трампа и који је такође добио подршку пред изборе од лидера крајње десничарских странака у Европи, преноси Блиц.

Прочитајте више

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: У политици нема мјеста насиљу

2 д

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан се одриче посланичког мандата

2 д

0
Први мађарски ЛГБТ канал ускоро почиње са емитовањем

Свијет

Први мађарски ЛГБТ канал ускоро почиње са емитовањем

4 д

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

4 д

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Преминуо бивши фудбалер, жене су га успавале опасном дрогом: Мртав лежи на задњем сједишту аута

24 мин

0
ЕУ уводи правила за заштиту паса и мачака од злостављања

Свијет

ЕУ уводи правила за заштиту паса и мачака од злостављања

29 мин

0
Полицајац разговара са женом испред зграде суда након што је наоружани нападач отворио ватру и повредио неколико људи у Атини, у уторак, 28. априла 2026. године.

Свијет

Ухапшен нападач у Aтини стар 89 година, ранио пет особа

48 мин

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Свијет

Фицо аутомобилом стиже у Москву

1 ч

0

