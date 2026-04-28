Виктор Орбан понудио оставку на функцију предсједника Фидеса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан понудио је у уторак оставку на место лидера своје десничарске странке Фидес, али ће конгрес странке у јуну одлучити о томе да ли ће је прихватити, рекао је локалним медијима посланик Фидеса.
Десноцентристичка странка Тиса, коју предводи Петер Мађар, побиједила је Виктора Орбана на изборима 12. априла, окончавши његову шеснаестогодишњу владавину и покренувши преиспитивање себе и позиве на промјене унутар Фидеса.
Фидес ће гласати о новом руководству странке на конгресу 13. јуна, изјавио је посланик Ерик Банки, а пренијела га је државна новинска агенција МТИ.
Фидес није одговорио на захтјев за коментар.
Орбан није разговарао са медијима након састанка странке у уторак нити је објавио нешто на својој Фејсбук страници.
Након избора, Орбан је 16. априла рекао десничарском Јутјуб каналу Патриота да као предсједник Фидеса преузима “пуну одговорност” за пораз своје странке и да је мађарској десници потребна “потпуна обнова”.
У суботу је у видеу на Фејсбуку рекао да неће заузети своје мјесто у парламенту већ да ће га “вратити” Фидесу.
– Сада сам потребан не у парламенту већ у реорганизацији деснице – рекао је Орбан, који је био блиски савезник америчког предсједника Доналда Трампа и који је такође добио подршку пред изборе од лидера крајње десничарских странака у Европи, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
24 мин0
Свијет
29 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
19
49
19
38
19
33
19
32
19
25
Тренутно на програму