Logo
Large banner

ЕУ уводи правила за заштиту паса и мачака од злостављања

28.04.2026 19:20

Коментари:

Фото: ATV

Европска унија направила је важан искорак у заштити кућних љубимаца доношењем првих заједничких правила о добробити паса и мачака.

Нови законодавни оквир, усвојен великом већином гласова у Европском парламенту, има за циљ сузбијање злостављања животиња, спречавање неетичних пословних пракси и унапређење њиховог здравља и добробити.

За приједлог је гласало 558 посланика, против је било 35, док је 52 било уздржано, чиме је отворен пут успостављању јединствених стандарда на нивоу цијеле Уније.

Правила обухватају узгој, смјештај, сљедивост, увоз и поступање са псима и мачкама.

Једна од кључних новина јесте обавезно микрочиповање и регистрација свих паса и мачака у интероперабилним националним базама података. То ће се односити и на животиње у приватном власништву. Продавци, узгајивачи и склоништа имаће рок од четири године за прилагођавање, док ће власници који не учествују у продаји животиња имати дуже прелазно раздобље – десет година за псе и петнаест за мачке.

Закон доноси и строге забране узгојних пракси које представљају здравствени ризик за животиње. Биће забрањен узгој између блиских сродника, укључујући родитеље и потомке, као и браћу и сестре. Такође се забрањује узгој животиња с претјераним физичким особинама које могу узроковати озбиљне здравствене проблеме.

Додатно, нове мјере предвиђају забрану сакаћења паса и мачака у сврху изложби, такмичења или других приредби, као и забрану употребе опасних огрлица без сигурносних механизама. Привезивање животиња биће допуштено само у изузетним случајевима, на примјер ради лијечења.

Посебан нагласак стављен је на увоз животиња из трећих земаља. Како би се спријечиле злоупотребе, правила се проширују и на некомерцијални унос животиња који се касније користи за продају. Сви пси и мачке који улазе у ЕУ ради продаје мораће бити микрочипирани прије уласка и регистровани у националним базама података. Власници који путују с кућним љубимцима мораће их регистровати најмање пет радних дана прије доласка у ЕУ.

Извјеститељка Вероника Вреционова истакла је да нова правила шаљу јасну поруку да кућни љубимци нису роба, већ чланови породица. Нагласила је да ће строжи прописи помоћи у сузбијању неодговорних узгајивача и обезбиједити праведније услове за оне који послују у складу с правилима.

Како би закон ступио на снагу, потребно је још и формално одобрење Савјета Европске уније.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

19

49

Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

19

38

Четири знака која би могла да добију неочекивани новац

19

33

Виктор Орбан понудио оставку на функцију предсједника Фидеса

19

32

Усвојен нацрт правилника за бесплатне плацеве

19

25

Преминуо бивши фудбалер, жене су га успавале опасном дрогом: Мртав лежи на задњем сједишту аута

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner