Јакшић: Годишње у Републици Српској страда и до 10 радника

Поводом обиљежавања 28. априла, Свјетског дана безбједности и здравља на раду, Инспекторат Републике Српске подсјетио је послодавце и раднике на значај придржавања мјера заштите на раду, те да безбједност и заштита здравља треба да буду основ и почетак сваке радне активности.
„Заштита здравља на раду је једно од основних и елементарних права сваког радника. У Републици Српској оно је загарантовано Уставом, законом, подзаконским актима и заиста је негдје добро ријешено ово питање. Оно што је највећи проблем јесте примјена закона и свих оних мјера неопходник како би се сачувало радно мјесто без повреда“, казала је Александра Јакшић, стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Републике Српске.
Данас је Савез синдиката Републике Српске организовао округли сто на тему „Нова стратегија заштите здравља на раду у Републици Српској“, још један документ који не смије бити мртво слово на папиру већ алат који ће се примјењивати, казала је Јакшићева.
Како је Јакшићева навела, заштита на раду се не односи само на опрему већ се ради о скупу елемената, као што су процјена ризика, адекватна опрема, љекарски прегледи, праћење здравља радника, заштита од пожара и други неопходни елементи, а чији главни цињ очување радника како би се живи и здрави вратили својим кућама.
„Према извјештајима републичког Инспектората рада кроз све године уназад имамо континуиран број повреда на раду са смртним исходом,а што је заиста алармантно и неприхватљиво. Отприлике сваке године имамо 10-12 повреда на раду са смртним исходом. Прошле године смо имали 11повреда на раду са смртним исходом, 89 тежих повреда на раду, прошле године. Ове године смо само претпрошли мјесе у року од седам дана имали три повреде на раду са смртним исходом“, казала је Јакшићева те поручила да се ради о врло алармантним подацима.
На питање, које је то најмање безбиједно радно мјесто, у првом реду су се свакако нашла она која се односе на шумарство, индустрију за обраду дрвета, метала, индустрија за обраду папира, али како Јакшићева наглашава, најризичнија су она радна мјеста која немају адекватну здравствену заштиту.
„Послодавци и даље мисле да је заштита на раду трошак, а не обавеза", рекла је Јакшићева уз коментар да у Републици Српској је свака друга контрола неуредна те да велики број послодаваца не приступа одговорно када је у питању заштита радника.
„Заштита здравља радника често пада у други план с обзиром да имамо проблема са неисплатом плата и малим платама и свим другим обавезама, које послодавци често крше", навела је Јакшићева.
Један од механизама адекватне заштите као и алармирања проблема на радном мјесту и заштите радника су оне фирме и институције које имају основане Синдикате, а чији представници воде рачуна о правима и заштити радника.
Јакшићева је коментарисала и питање, а са којим многи нису упознати, а тиче се систематских прегледа те је нагласила да у Републици Српској право на њих остварују радници на радним мјестима са повећаним ризиком, радници који раде у основном и средњем образовању и радници у претшколском васпитању, док сви други радници немају то право, односно Актом процјене ризика имају само препоруку за обављање систематског прегледа.
"Савез синдиката Републике Српске је прошле године покренуо иницијативу да сви радници у Републици Српској имају обавезне систематске прегледе зато што је доста послодаваца који су препознали њихову важност схватили колико је битна та превенција и колико им је битан здрав радник и да то није трошак већ уштеда", казала је Јакшићева.
