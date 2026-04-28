Два народна посланика кренула својим путем

Два народна посланика одлучила су да крену својим путем. Владо Ђајић је данас представио своју странку, "Воља народа Српске". Игор Црнадак је предао Основном суду у Бањалуци захтјев за регистрацију нове политичке странке.
И тако је стигла нова странка на политичко небо Републике Српске. Гријех је, каже Владо Ђајић, да онај ко може да да допринос развоју Српске живи у комфору и гледа по страни урушавање неких институција. Зато је, тврди, његов циљ борба за равноправност, транспарентност и уређен систем. Ипак, на конференцији за новинаре, на којој новинари нису имали право да поставе питање, званичан програм није саопштен. Стигла је само најава за нешто „невиђено“.
„Ових дана добићете један програм какав досад није виђен и да вам одмах кажем и обећам да ће народ, а и ви сви бити изненађени и одушевљени и мојим радом и резултатима, а и резултатима наших сарадника. Мислим да Републици Српској треба исто тако менаџер, организатор, „директор“, да направи добру организацију система и да направи добре услове за нашу будућност", рекао је Владо Ђајић, предсједник странке Воља народа Српске.
Да је дозволио питања, питали бисмо га је ли он тај менаџер и с ким планира да постигне да нпр. буде предсједник Владе. Питали бисмо га, између осталог, и како ће дјеловати у Народној скупштини. Ипак, није дозволио. Зато је било питања за његове дојучерашње страначке колеге. Пожељели су му срећу у даљем раду, али ни они нису жељели много да коментаришу.
„То је одлука господина Ђајића, ми смо је прихватили. Не мислим ништа посебно око тога да коментаришем. -Хоће ли то на било који начин утицати на бирачко тијело СНСД-а, може ли повући дио са собом? -Па не бих вам о томе у овом моменту могао дати некакав експлицитан одговор. Мислим да сигурно то неће штетити СНСД-у", рекао је Саво Минић, члан Главног одбора СНСД-а.
Свој пут је, напуштањем ПДП-а, изабрао и Игор Црнадак. Захтјев за регистрацију нове политичке странке је предао, али изјаву није хтио да да. О томе Бранислав Бореновић, барем како тврди, зна колико и остали, из медија. Страначки шеф је био упознат. Црнадак засад остаје шеф клуба посланика ПДП-а у Парламенту.
„Он се формално правно води у нашем клубу као шеф и све остало, ја не журим да те процесе убрзамо, кад он каже да је његов субјекат регистрован, ми ћемо тада именовати новог шефа клуба“, рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
„Ја заиста немам информацију, осим овога што сам чуо путем медија да се ради о господину Црнатку, потпредсједнику ПДП-а. Ја нисам чуо да ли ту још ко има, али у сваком случају, вријеме пред нама ће показати ко је донио какву одлуку“, рекао је Бранислав Бореновић, члан Предсједништва ПДП-а.
Политичка сцена неће бити обогаћена новим партијама, оцјена је аналитичара. Драго Вуковић каже да је оснивање партија контрапродиктивно и за оне који их оснивају и за политичку сцену.
„Уситњавање политичке сцене, много политичких странака, много лидера, много амбиција, а мало суштинских идеја, суштинских програма, мало нечега што треба да буде претпоставка формирања нових странака у смислу неких нових, квалитетних искорака у политици, тога ми немамо“, рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Формирање нових странака је индикатор класичне интересне политике, додаје Вуковић. Кроз нову странку се настоји обезбиједити позиција. Хоће ли је Ђајић и Црнадак обезбиједити и коју тачно желе показаће вријеме пред нама.
