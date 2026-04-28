Logo
Large banner

Лото резултати: Извучени бројеви у 34. колу

Аутор:

АТВ
28.04.2026 20:11

Коментари:

0
Фото: ATV

Лото резултати 34. кола, које је извучено 28. априла 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 34, 29, 24, 30, 5, 11, 28. Није било срећног добитника.

Лото 7/39 резултати, 34. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 900.000 KM извучени су бројеви: 34, 29, 24, 30, 5, 11, 28.

Лото плус резултати, 34. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.600.000 KM извучени су бројеви: 9, 7, 16, 33, 8, 38, 27.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 34. коло

Џокер игра у 34. колу износила је 650.000 KM, извучени су бројеви: 8 9 6 7 0 3

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лото

лото резултати

Лото 7/39

Лото плус резултати

Извучени лото бројеви

Џокер резултати

Државна Лутрија Србије

Лутрија Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

