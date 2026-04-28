Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

Аутор:АТВ
Коментари:0
Све више људи се окреће природним начинима за очување здравља, а један од напитака који је јако ефикасан је чај од листа смокве.
Сматра се да помаже у регулисању шећера у крви и нивоа триглицерида, па га неки користе као додатак здравијем начину живота.
Лист смокве садржи витамине, минерале и антиоксидансе, као и доста влакана, што може допринети бољој пробави и општем стању организма. Такође, има потенцијални утицај на имунитет и здравље срца, али и као помоћ при контроли тјелесне тежине.
Припрема овог чаја је једноставна листови се кратко кувају у води, затим се напитак процеди и пије незаслађен, најчешће ујутру. Осим као чај, лист смокве се понекад користи и на друге начине у исхрани.
Савјети
Ипак, стручњаци наглашавају да природни препарати нису замјена за медицинску терапију и да је прије редовне употребе најбоље посавјетовати се са љекаром, посебно код хроничних стања.
(информер)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
45
22
41
22
39
22
23
22
11
Тренутно на програму