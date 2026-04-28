Logo
Large banner

Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

АТВ

АТВ
28.04.2026 19:49

Коментари:

0
Фото: ROMAN ODINTSOV/Pexels

Све више људи се окреће природним начинима за очување здравља, а један од напитака који је јако ефикасан је чај од листа смокве.

Сматра се да помаже у регулисању шећера у крви и нивоа триглицерида, па га неки користе као додатак здравијем начину живота.

Лист смокве садржи витамине, минерале и антиоксидансе, као и доста влакана, што може допринети бољој пробави и општем стању организма. Такође, има потенцијални утицај на имунитет и здравље срца, али и као помоћ при контроли тјелесне тежине.

Припрема чаја:

Припрема овог чаја је једноставна листови се кратко кувају у води, затим се напитак процеди и пије незаслађен, најчешће ујутру. Осим као чај, лист смокве се понекад користи и на друге начине у исхрани.

Ипак, стручњаци наглашавају да природни препарати нису замјена за медицинску терапију и да је прије редовне употребе најбоље посавјетовати се са љекаром, посебно код хроничних стања.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

смоква

Савјети

здравље

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

45

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

22

41

Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

22

39

Крај априла доноси срећу за четири хороскопска знака

22

23

Пријети ли гашење Жељезницама Српске?

22

11

Опасан гмизавац пронађен у срцу Европе: Убрзано се размножавају, називају их убицама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner