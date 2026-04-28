Љекар открива: Како се правилно вади крпељ?

Почела је сезона крпеља, а стручњаци су открили како га треба правилно извадити како не би дошло до компликација.
Боравак у природи, чак и када траје само неколико сати, често носи ризик од уједа крпеља. Због своје мале величине, крпељи се лако закаче за кожу и често остану непримjећени, што код људи изазива забринутост чим се врате из шуме, парка или са излета. Управо зато је важно да се одмах по повратку обави детаљан преглед тијела, одјеће и косе, као и да се особа истушира и пресвуче.
Крпељи се најчешће скривају на мјестима која нису лако уочљива. Посебну пажњу треба обратити на подручја попут пазуха, прегиба иза колена, око и иза ушију, пупка, препона, као и на косу и дио око струка. Редовним и пажљивим прегледом ових дјелова тијела може се на вријеме уочити крпељ и смањити ризик од компликација.
Ризик од преноса инфекција расте што је крпељ дуже присутан на кожи, због чега га треба уклонити што прије. Када је ријеч о Лајмској болести, већа вјероватноћа преноса постоји ако је заражени крпељ био закачен дуже од 24 сата, док се посебно ризичним сматра период од 36 сати или више.
Сам ујед крпеља најчешће изгледа као мала промјена на кожи, али посебну пажњу треба обратити на појаву и ширење црвенила, јер оно у одређеним случајевима може бити знак за опрез и потребу за даљим праћењем или консултацијом са лекаром.
Мјесто на којем је крпељ био закачен након његовог уклањања обично не изгледа забрињавајуће. Најчешће се види као мала црвена тачка, благо испупчење или једва примјетно црвенило. Таква промјена је уобичајена и сама по себи не значи да је дошло до инфекције.
Посебну пажњу треба обратити на осип који се не појављује одмах, већ се развија неколико дана након уједа. Ако се између трећег и тридесетог дана појави црвенило које се постепено шири и повећава, то може бити разлог за опрез. Такав осип често има облик прстена или подсјећа на мету, иако не мора увијек имати јасно изражен средишњи дио.
Обично је топао на додир, али не изазива бол нити јак свраб. Управо овакав изглед може указивати на рану фазу Лајмске болести и захтијева преглед љекара. Поред осипа, могу се јавити и симптоми попут повишене температуре, главобоље, умора, болова у мишићима и зглобовима, укочености, као и увећања лимфних чворова.
Када је ријеч о уклањању крпеља, најбезбједнији начин је његово пажљиво механичко вађење. За то се користи чиста пинцета са танким врхом или посебан алат намјењен уклањању крпеља. Потребно је ухватити крпеља што ближе кожи, односно мјесту гдје је причвршћен, и затим га полако и равномерно извући право напоље.
Важно је избјегавати увртање, нагло цимање, ломљење или гњечење крпеља. Циљ је да се уклони једним мирним и стабилним потезом, без додатног оштећења коже и без притискања његовог тијела. Након вађења, мјесто уједа и руке треба опрати сапуном и водом, а по потреби и дезинфиковати алкохолом или средством за дезинфекцију руку.
Многи и даље прибјегавају старим народним методама уклањања крпеља, попут мазања сапуном, уљем, вазелином или чак бензином и лаком за нокте, као и покушајима да га уклоне помоћу цигарете, пламена или алкохола. Међутим, такви поступци се данас не препоручују. Стручне смернице упозоравају да хемикалије и топлота могу додатно узнемирити крпеља, отежати његово безбједно уклањање и не доприносе смањењу ризика.
Због тога је најбоље избјегавати све ове методе и држати се провереног приступа - коришћења пинцете и мирног, контролисаног покрета.
Такође, није препоручљиво увртати крпеља, нагло га чупати или гњечити, јер то може повећати ризик од компликација. Након што га уклоните, важно је да га не притискате голим рукама, како бисте избјегли директан контакт.
Једна од најчешћих брига јавља се када након уклањања крпеља изгледа као да је његов дио остао у кожи. Према савременим препорукама, то се заиста може десити, најчешће са његовим усним дјеловима, али то обично није разлог за панику нити за агресивно уклањање. Ако се ти дјелови не могу лако извући пинцетом, најбоље их је оставити, јер их организам често сам избаци током процеса зарастања.
У случају да мјесто уједа постане болно, изразито црвено или упаљено, или ако је заостали дио јасно видљив и смета, тада је препоручљиво обратити се љекару. Оно што свакако треба избјегавати јесте покушај да се остатак уклони иглом или сличним предметима, јер такво чачкање може додатно оштетити кожу и повећати ризик од инфекције.
Након вађења крпеља, важно је наставити са праћењем места уједа и општег стања организма, како би се на вријеме уочиле евентуалне промјене које захтјевају додатну пажњу.
Након што уклоните крпеља, најважније је да добро оперете мјесто уједа и руке, а затим наредних дана обратите пажњу на промјене на кожи и опште стање организма. Важно је пратити да ли се појављују симптоми попут ширећег осипа, повишене температуре, умора, главобоље или болова у мишићима и зглобовима, као и било какве необичне тегобе.
Када је ријеч о антибиотицима, они се не користе рутински након сваког уједа крпеља. Превентивна терапија долази у обзир само у одређеним, јасно ризичним ситуацијама и то у кратком временском року након уклањања крпеља, обично у првих 72 сата.
Љекарску помоћ треба потражити у неколико ситуација: ако не успијете сами безбједно да уклоните крпеља или се налази на незгодном и осјетљивом мјесту, ако се појави осип који се шири, као и ако имате температуру, изражен умор, главобољу или болове у мишићима и зглобовима.
Такође, преглед је препоручљив ако мјесто уједа постане јако упаљено, ако се не осјећате добро у данима или недељама након уједа, или ако нисте сигурни колико дуго је крпељ био причвршћен и постоји сумња на ризичан ујед.
