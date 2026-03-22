Вимблдон наставио да се "модернизује"

АТВ

22.03.2026

09:34

Вимблдон наставио да се "модернизује"

Технологија видео прегледа биће први пут представљена на Вимблдону ове године.

Играчима ће бити дозвољено да оспоравају одређене одлуке главног судије, као што то већ могу да раде на Аустралијан и Ју-ес опену.

Технологија ће бити доступна на Централном и терену број један, али и на још четири терена кад се буду играли мечеви сингла.

Тек прошле године је Ол Ингланд клуб увео "електронско суђење", чиме је посао линијских судија после 147 година био укинут.

Играчи сада неће моћи да оспоравају тај систем, али ће моћи да преиспитају одређене одлуке судија, као што је на примјер да ли је лоптица двапут одскочила или додирнула противнички рекет или тијело.

Неће бити ограничења у броју захтјева које играч може да затражи.

Вимблдон је на програму од 29. јуна до 12. јула.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

