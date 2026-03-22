Вимблдон наставио да се "модернизује"

22.03.2026
09:34
Технологија видео прегледа биће први пут представљена на Вимблдону ове године.
Играчима ће бити дозвољено да оспоравају одређене одлуке главног судије, као што то већ могу да раде на Аустралијан и Ју-ес опену.
Технологија ће бити доступна на Централном и терену број један, али и на још четири терена кад се буду играли мечеви сингла.
Тек прошле године је Ол Ингланд клуб увео "електронско суђење", чиме је посао линијских судија после 147 година био укинут.
Играчи сада неће моћи да оспоравају тај систем, али ће моћи да преиспитају одређене одлуке судија, као што је на примјер да ли је лоптица двапут одскочила или додирнула противнички рекет или тијело.
Неће бити ограничења у броју захтјева које играч може да затражи.
Вимблдон је на програму од 29. јуна до 12. јула.
A video review system will be used at Wimbledon for the first time this year. 🎾— BBC Sport (@BBCSport) March 21, 2026
Technology is already in place at both the US Open and Australian Open and will be available on Centre Court and Court One throughout the tournament, as well as the other four show courts when they… pic.twitter.com/W9mNNx1Re5
