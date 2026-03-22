Logo
Large banner

Планински доктор: Породица, истина и нови почетак у служби живота

Извор:

АТВ

22.03.2026

09:28

Од понeдјељка у програму АТВ-а препустите се серији 'Планински доктор' која представља комбинацију медицинске драме и породичне саге у којој се константно преплићу личне и професионалне приче с темама одговорности, породичних изазова и питања припадања.

Ова драмска серија у режији групе аутора прати живот доктора Мартина Грубера у алпском планинском подручју.

Доктор Мартин из ужурбаног Њујорка враћа се у родни крај на мајчину рођенданску прославу.

Међутим, сазнаје трагичну вијест и шокантну истину које ће му промијенити животне планове. Његова прва љубав је умрла, а једанаестогодишња дјевојчица коју је сматрао својом братичином је заправо његова кћерка. Док рјешава породичне проблеме са братом и гради однос с кћерком, истовремено наставља да обавља свој љекарски посао, постајући тако важан дио мале локалне заједнице.

Свака епизода доноси различите медицинске изазове, али и међуљудске и породичне проблеме, питања и одговоре.

Не пропустите дирљиву и узбудљиву њемачко-аустријску серију 'Планински доктор' од понедјељка до петка у 12 часова и 15 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

најбоље серије

Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

18

Полиција у БИХ забранила блокаде превозника

10

12

Катар: Шест особа погинуло у паду хеликоптера

09

55

Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот

09

38

Раскинули Бака Прасе и Милена! Јутјубер се огласио и открио разлоге

09

34

Вимблдон наставио да се "модернизује"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner