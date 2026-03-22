Планински доктор: Породица, истина и нови почетак у служби живота

Извор:
АТВ
22.03.2026
09:28
Од понeдјељка у програму АТВ-а препустите се серији 'Планински доктор' која представља комбинацију медицинске драме и породичне саге у којој се константно преплићу личне и професионалне приче с темама одговорности, породичних изазова и питања припадања.
Ова драмска серија у режији групе аутора прати живот доктора Мартина Грубера у алпском планинском подручју.
Доктор Мартин из ужурбаног Њујорка враћа се у родни крај на мајчину рођенданску прославу.
Међутим, сазнаје трагичну вијест и шокантну истину које ће му промијенити животне планове. Његова прва љубав је умрла, а једанаестогодишња дјевојчица коју је сматрао својом братичином је заправо његова кћерка. Док рјешава породичне проблеме са братом и гради однос с кћерком, истовремено наставља да обавља свој љекарски посао, постајући тако важан дио мале локалне заједнице.
Свака епизода доноси различите медицинске изазове, али и међуљудске и породичне проблеме, питања и одговоре.
Не пропустите дирљиву и узбудљиву њемачко-аустријску серију 'Планински доктор' од понедјељка до петка у 12 часова и 15 минута.
