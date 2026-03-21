Синер рутински против Џумхура

21.03.2026

20:12

Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Италијански тенисер Јаник Синер се пласирао у треће коло АТП турнира у Мајамију, пошто је био бољи од тенисера из Босне и Херцеговине – Дамира Џумхура са 2:0 у сетовима.

Меч је трајао један сат и 12 минута, а Синер је дошао до рутинске побједе са по 6:3, 6:3.

У првом сету је дошао Италијан до раног брејка (2:0) и одржао предност до самог краја сета. Имао је Џумхур брејк лопту при резултату 4:2, али није успио да је искористи и врати се у први сет.

У другом је такође Синер успио лако да одузме сервис Џумхуру, а на крају је и завршио са брејком.

На сервис Џумухура је имао три меч лопте, другу је искористио.

Синер у трећем колу чека бољег из дуела Корентана Мутеа и Томаса Махача.

Јаник Синер

Damir Džumhur

Прочитајте више

Сваки Шерлок није Холмс: Врхунска пародија чувеног детектива

Емисије

Сваки Шерлок није Холмс: Врхунска пародија чувеног детектива

2 ч

0
Додик са Алис Вајдл: Јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани мисле

Република Српска

Додик са Алис Вајдл: Јача генерација политичара која има храбрости да говори отворено и да заступа оно што грађани мисле

2 ч

1
Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Европа више није безбједна: Иран је лансирао ракету за коју се мислило да је немају

2 ч

0
Фицо: ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама

Свијет

Фицо: ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама

2 ч

0

Више из рубрике

Сабаленка шокирана: Размишљали о отказивању меча

Тенис

Сабаленка шокирана: Размишљали о отказивању меча

7 ч

0
Ђоковић реаговао на историјски успјех О Саливена

Тенис

Ђоковић реаговао на историјски успјех О Саливена

1 д

0
Познати тенисер открио: "Имам једну тајну, Новак ми је послао поруку"

Тенис

Познати тенисер открио: "Имам једну тајну, Новак ми је послао поруку"

1 д

0
Нећете вјеровати шта читате – ево зашто Међедовића нема у Америци

Тенис

Нећете вјеровати шта читате – ево зашто Међедовића нема у Америци

4 д

0
