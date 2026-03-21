Синер рутински против Џумхура

Аутор:АТВ
21.03.2026
20:12
Италијански тенисер Јаник Синер се пласирао у треће коло АТП турнира у Мајамију, пошто је био бољи од тенисера из Босне и Херцеговине – Дамира Џумхура са 2:0 у сетовима.
Меч је трајао један сат и 12 минута, а Синер је дошао до рутинске побједе са по 6:3, 6:3.
У првом сету је дошао Италијан до раног брејка (2:0) и одржао предност до самог краја сета. Имао је Џумхур брејк лопту при резултату 4:2, али није успио да је искористи и врати се у први сет.
У другом је такође Синер успио лако да одузме сервис Џумхуру, а на крају је и завршио са брејком.
На сервис Џумухура је имао три меч лопте, другу је искористио.
Синер у трећем колу чека бољег из дуела Корентана Мутеа и Томаса Махача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
