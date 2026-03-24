Синер оборио Ђоковићев рекорд!

24.03.2026
Јаник Синер наставља доминацију на АТП туру и сада је и званично ушао у историју – оборио је рекорд Новака Ђоковића по броју узастопно освојених сетова на Мастерс 1.000 турнирима.
Синер је побједом над Корантеном Мутеом у Мајамију (6:1, 6:4) стигао до 26 узастопно добијених сетова на овом нивоу, чиме је надмашио Ђоковићев низ од 24 из 2016. године.
Синер је серију започео још прошле јесени у Паризу, гдје је освојио титулу без изгубљеног сета, а потом исто учинио и у Индијан Велсу. Низ је наставио и у Мајамију, гдје је најпре савладао Дамира Џумхура, а затим и Мутеа за историјски рекорд.
Против Француза је од старта наметнуо ритам и брзо ријешио први сет, док је у другом било више борбе, али је један брејк био довољан да приведе меч крају.
Послије сусрета, Синер је скромно говорио о великом достигнућу.
"Веома сам срећан, али у исто вријеме не играм због овога. У тенису се све може десити, спорт је непредвидив. Трудимо се да останемо фокусирани и видимо шта доноси сљедећи меч", рекао је Синер.
Додао је да му је најважнији напредак у игри.
"Задовољан сам данашњим издањем, покушавамо да напредујемо и сада желимо да се одморимо и будемо спремни за наредни меч."
У осмини финала Синер ће играти против Американца Алекса Микелсена, кога је већ два пута савладао прошле године.
Листа најдужих низова на Мастерсима сада изгледа овако: Синер (26), Ђоковић (24), Алкарас (21), док су иза њих још Ђоковић и Мари са краћим серијама.
