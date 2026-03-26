Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

АТВ

26.03.2026

08:33

Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Српски тенисер Новак Ђоковић прескочио је Мастерс у Мајамију, и за то вријеме је дао интервју за модни магазин "Vanity Fair", прије свега поводом сарадње са компанијом сатова "Хублот". Ипак, било је простора и за другачија питања.

Упитан је које ствари из живота би желио опет да проживи, а далеко теже му је био да одабере из саме тениске каријере.

- Волио бих да поново проживим толико тренутака из своје каријере и приватног живота: вјенчање и то што сам два пута постао отац искуства су која бих волио да понављам унедоглед. Професионално, волио бих да се вратим у тренутак када сам за своју земљу освојио златну медаљу на Олимпијским играма у Паризу, али и многи други успјеси заувијек су остали замрзнути у времену.

Упитан је да ли му сада вријеме протиче брзо или споро.

- То је добро питање. Мислим да генерално све пролази прилично брзо, и то није само мој утисак: многи ми кажу да, у поређењу са периодом од прије 15-20 година, вријеме као да лети. Можда сам тада био млађи и вријеме није толико утицало на мене, као што утиче данас.

Занимљив је био одговор на питање да ли још нешто жели у својој каријери да уради.

- За мене се не ради само о резултатима и признањима. Наравно, волио бих да освојим барем још једну гренд слем титулу, да останем здрав и да наставим да играм још годинама. Али постоји толико других ствари у којима желим да учествујем како бих посматрао промјене које се дешавају у тенису: једва чекам да видим шта будућност носи и волио бих да је дочекам и као активан играч.

На крају је закључио...

- Имам много планова и снова, посебно као отац: желим да будем ту за циљеве своје дјеце, јер због честих путовања често нисам са њима и супругом. Ту су и бројни професионални пројекти које једва чекам да подијелим са свијетом. Области које ме занимају су велнес, дуговечност, физичко и ментално здравље - истакао је Новак Ђоковић, а преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

